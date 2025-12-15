México y Estados Unidos llegan a posible acuerdo sobre crisis de aguas, ¿Trump parará su amenaza de impuestos?

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos anunció este 15 de diciembre la firma del Acta 333, un entendimiento clave entre México y el país estadounidense. Este acuerdo busca poner fin a la crisis de aguas residuales sin tratar que, por décadas, ha contaminado las playas de California provocando el cierre de varias de ellas, afectando la salud de los habitantes y dañando el medio ambiente; además de esto ambos países pudieron aclarar puntos del Tratado de Aguas de 1944 .

El pacto fue negociado en tiempo récord y tiene como meta solucionar el 100% de la contaminación, considerando incluso el futuro crecimiento poblacional de Tijuana.

A qué se comprometió México en el acuerdo con Estados Unidos

El Acta 333 detalla las acciones que México debe implementar para combatir la contaminación:

Plan Maestro: México debe desarrollar un plan maestro de infraestructura hidráulica para Tijuana en los próximos seis meses.

debe desarrollar un plan maestro de infraestructura hidráulica para en los próximos seis meses. Cuenca de Sedimentos: Se construirá una cuenca de sedimentos (controlar la erosión, retener sedimentos y proteger infraestructuras, y como depósito natural para recursos como petróleo, gas y agua) en el Cañón del Matadero (cerca del límite internacional) antes de la temporada de lluvias de 2026-2027.

Se construirá una cuenca de sedimentos (controlar la erosión, retener sedimentos y proteger infraestructuras, y como depósito natural para recursos como petróleo, gas y agua) en el (cerca del límite internacional) antes de la temporada de lluvias de 2026-2027. Planta de Tratamiento: México construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria

🚨The U.S. and Mexico have reached an agreement, signed TODAY, marking additional significant progress towards urgently and permanently ending the Tijuana River Sewage Crisis. This agreement, called Minute 333, outlines many new Mexico-side infrastructure projects, research,… — Lee Zeldin (@epaleezeldin) December 15, 2025

Acuerdo sobre el Río Bravo

Simultáneamente, ambos países alcanzaron un entendimiento sobre la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944. México anunció la intención de liberar 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas programadas para la semana del 15 de diciembre.

México subrayó que cumple con el Tratado dentro de la disponibilidad hidrológica, sin afectar el agua para consumo humano ni para la producción agrícola nacional, en un contexto de sequía sin precedentes.

No habrá aportaciones de Estados Unidos a México

Es importante destacar que el Acta 333 no obliga a destinar fondos adicionales de los contribuyentes estadounidenses a los proyectos en el lado mexicano. El acuerdo se centra en el compromiso de México para construir y mantener su propia infraestructura, asegurando que las instalaciones operen y se mantengan a largo plazo.

Ambos gobiernos coinciden en la importancia de continuar la cooperación bajo el marco del Tratado de Aguas de 1944 y la CILA/IBWC . Sin embargo, se enfatizó que, en caso de incumplimiento, cada país podrá actuar de manera soberana, aunque sujeto a las obligaciones internacionales. Se espera que el plan detallado para solventar el déficit de agua del ciclo anterior se finalice el 31 de enero de 2026.

Trump impondrá impuestos

Debido a la molestia por el incumplimiento del tratado, Donald Trump amenazó de imponer un 5% más de impuestos a México, respecto a esto, en el nuevo acuerdo no se habló de consecuencias precisas si es que se violaba alguno de los puntos.

Recordemos que Trump acusó a México de afectar seriamente a los cultivos y el ganado en Texas por no cumplir con sus obligaciones de entrega de agua en los últimos cinco años.