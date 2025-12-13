Logo Inklusion Sitio accesible
FIA2026.png

Hoy No Circula Sabatino; revisa si tu auto puede salir este fin de semana o se queda en casa

Hoy No Circula Sabatino: evita multas que afecten tu bolsillo. Revisa qué vehículos no podrán circular este sábado 13 de diciembre en CDMX y Edomex.

Hoy no circula sabatino 13 de diciembre 2025
Así aplica el Hoy no circula sabatino 13 de diciembre 2025|FIA
Notas,
Política

Escrito por: Alejandra Gómez

Este sábado 13 de noviembre de 2025 se aplicará el programa Hoy No Circula Sabatino tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en distintos municipios del Estado de México (Edomex).

Antes de salir, es importante planear tus traslados, ya que los operativos viales suelen intensificarse los fines de semana para sancionar incumplimientos.

La restricción contempla a determinados vehículos con holograma 1 y 2, de acuerdo con el color del engomado, la terminación de la placa y el calendario mensual que establece qué autos deben suspender su circulación cada sábado.

Municipios del Edomex con Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula se aplica en los municipios del Valle de México, que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino organiza las restricciones de circulación según el último dígito de la placa y el tipo de holograma del vehículo.

Durante el primer y tercer sábado de cada mes, deben suspender su circulación los autos con holograma 1 y 2 cuyas placas terminan en 1, 3, 5, 7 y 9; mientras que en el segundo y cuarto sábado la medida aplica para aquellos con holograma 1 y 2 y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8.

En el caso de un quinto sábado, la restricción es únicamente para vehículos con holograma 2. Así, este sábado 8 de noviembre, al tratarse del segundo sábado del mes, no podrán circular los autos con holograma 1 y placas con número par, en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Por lo que quedan exentos del programa los vehículos con holograma 0 y 00, así como los vehiculos eléctricos e híbridos.

Tags relacionados
Hoy No Circula CDMX Estado de México

Notas