Hoy No Circula Sabatino; revisa si tu auto puede salir este fin de semana o se queda en casa

Este sábado 13 de noviembre de 2025 se aplicará el programa Hoy No Circula Sabatino tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en distintos municipios del Estado de México (Edomex).

Antes de salir, es importante planear tus traslados, ya que los operativos viales suelen intensificarse los fines de semana para sancionar incumplimientos.

La restricción contempla a determinados vehículos con holograma 1 y 2, de acuerdo con el color del engomado, la terminación de la placa y el calendario mensual que establece qué autos deben suspender su circulación cada sábado.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 2, 2025

Municipios del Edomex con Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula se aplica en los municipios del Valle de México, que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino organiza las restricciones de circulación según el último dígito de la placa y el tipo de holograma del vehículo.

Durante el primer y tercer sábado de cada mes, deben suspender su circulación los autos con holograma 1 y 2 cuyas placas terminan en 1, 3, 5, 7 y 9; mientras que en el segundo y cuarto sábado la medida aplica para aquellos con holograma 1 y 2 y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8.

En el caso de un quinto sábado, la restricción es únicamente para vehículos con holograma 2. Así, este sábado 8 de noviembre, al tratarse del segundo sábado del mes, no podrán circular los autos con holograma 1 y placas con número par, en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Por lo que quedan exentos del programa los vehículos con holograma 0 y 00, así como los vehiculos eléctricos e híbridos.