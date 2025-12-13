Hoy No Circula Sabatino; revisa si tu auto puede salir este fin de semana o se queda en casa
Hoy No Circula Sabatino: evita multas que afecten tu bolsillo. Revisa qué vehículos no podrán circular este sábado 13 de diciembre en CDMX y Edomex.
Este sábado 13 de noviembre de 2025 se aplicará el programa Hoy No Circula Sabatino tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en distintos municipios del Estado de México (Edomex).
Antes de salir, es importante planear tus traslados, ya que los operativos viales suelen intensificarse los fines de semana para sancionar incumplimientos.
La restricción contempla a determinados vehículos con holograma 1 y 2, de acuerdo con el color del engomado, la terminación de la placa y el calendario mensual que establece qué autos deben suspender su circulación cada sábado.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 2, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/zUdmUAMfeF
Municipios del Edomex con Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula se aplica en los municipios del Valle de México, que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?
El Hoy No Circula Sabatino organiza las restricciones de circulación según el último dígito de la placa y el tipo de holograma del vehículo.
Durante el primer y tercer sábado de cada mes, deben suspender su circulación los autos con holograma 1 y 2 cuyas placas terminan en 1, 3, 5, 7 y 9; mientras que en el segundo y cuarto sábado la medida aplica para aquellos con holograma 1 y 2 y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8.
En el caso de un quinto sábado, la restricción es únicamente para vehículos con holograma 2. Así, este sábado 8 de noviembre, al tratarse del segundo sábado del mes, no podrán circular los autos con holograma 1 y placas con número par, en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.
Por lo que quedan exentos del programa los vehículos con holograma 0 y 00, así como los vehiculos eléctricos e híbridos.