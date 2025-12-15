¡A golpes! Congreso de CDMX discute dictamen que acabaría con la transparencia en la capital
Momentos de tensión se viven en el Congreso de la CDMX, mientras se discute el dictamen que acabaría con la transparencia y el acceso a la información pública.
Este lunes 15 de diciembre de 2025, en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), se discute el dictamen que pretende acabar con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital.
La oposición está en contra, pero la aplanadora morenista dice que el derecho a la información está garantizado; este es el minuto a minuto de lo que ocurre en el Congreso local.
Congreso de CDMX discute dictamen que acabaría con la transparencia en la capital: Diputados se agarran a golpes
Diputados de oposición toman la tribuna
Los diputados del PRI y del PAN tomaron la tribuna y advirtieron a los morenistas que no se bajarían hasta que se cumplan los acuerdos. Lamentaron que se busque acabar con la transparencia en la CDMX.