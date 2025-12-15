Logo Inklusion Sitio accesible
¡A golpes! Congreso de CDMX discute dictamen que acabaría con la transparencia en la capital

Momentos de tensión se viven en el Congreso de la CDMX, mientras se discute el dictamen que acabaría con la transparencia y el acceso a la información pública.

Congreso de CDMX discute dictamen para acabar con la transparencia entre reclamos de la oposición
PRI y PAN están en contra|FIA
Política

Escrito por: Citlalli Sánchez

Con información de: Laura Casillas

Este lunes 15 de diciembre de 2025, en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), se discute el dictamen que pretende acabar con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital.

La oposición está en contra, pero la aplanadora morenista dice que el derecho a la información está garantizado; este es el minuto a minuto de lo que ocurre en el Congreso local.

Congreso de CDMX discute dictamen que acabaría con la transparencia en la capital: Diputados se agarran a golpes

Diputados de oposición toman la tribuna

Los diputados del PRI y del PAN tomaron la tribuna y advirtieron a los morenistas que no se bajarían hasta que se cumplan los acuerdos. Lamentaron que se busque acabar con la transparencia en la CDMX.

