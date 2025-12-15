¡A golpes! Congreso de CDMX discute dictamen que acabaría con la transparencia en la capital

Este lunes 15 de diciembre de 2025, en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), se discute el dictamen que pretende acabar con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital.

La oposición está en contra, pero la aplanadora morenista dice que el derecho a la información está garantizado; este es el minuto a minuto de lo que ocurre en el Congreso local.