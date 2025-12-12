López Obrador debería escribir libro por corrupción en Segalmex, Birmex y aduanas: PRI

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó un país marcado por la corrupción, el desorden institucional y presuntas redes ilícitas dentro del gobierno federal.

Según el legislador, el exmandatario debería “escribir un libro, pero de la destrucción que ha hecho en el país”, especialmente por los casos de presunto huachicol fiscal, así como por las irregularidades detectadas en Birmex y Segalmex.

Añorve afirmó que la magnitud de los señalamientos contra el exmandatario alcanzaría para “dos tomos”, asegurando que durante su administración se consolidó “el mayor escándalo de deshonestidad en la historia del país”.

El senador acusó también la participación o encubrimiento de funcionarios y exfuncionarios vinculados al círculo cercano de López Obrador.

Señalamientos por huachicol fiscal y redes de complicidad: Las acusaciones a López Obrador

Durante su intervención, Manuel Añorve insistió en que el llamado huachicol fiscal se convirtió en una estructura operada “desde el cartel de Palacio Nacional”, presuntamente encabezada por el propio expresidente.

El legislador afirmó que estas prácticas involucraron a dependencias federales como la Marina, la Guardia Nacional e incluso a personajes cercanos al oficialismo.

Añorve mencionó particularmente a Mario Delgado, así como a Julio y Sergio Carmona, este último —dijo— vinculado a investigaciones en Estados Unidos.

Además, criticó que López Obrador asegurara en su momento haber terminado con el huachicol, cuando, según el senador, “lo institucionalizó” y permitió que su operación generara ganancias de hasta 600 mil millones de pesos.

El priista añadió que el exmandatario debería responder por presuntas corruptelas relacionadas con la venta de medicamentos, así como por la crisis de Segalmex y las anomalías detectadas en Birmex.

El coordinador de los senadores del #PRI, Manuel Añorve dijo que Morena ya despertó al tigre, pues la ciudadanía está cansada y harta de sus gobiernos que no solo toleran la corrupción, sino que la fomentan, así como también a la #violencia, la #inseguridad y la #corrupción.… pic.twitter.com/iO9NSO7mdL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

“Morena despertó al tigre”: Añorve afirma que crece el hartazgo ciudadano

En un segundo bloque de declaraciones, el coordinador de los senadores del PRI aseguró que Morena enfrenta un creciente rechazo social derivado —dijo— de la falta de resultados, el aumento de la violencia y la persistencia de actos de corrupción.

Añorve afirmó que “la gente ya está hasta el gorro” y acusó al partido en el poder de haber “despertado al tigre”, en referencia a un supuesto hartazgo social cada vez más evidente.

Señaló que Morena está “en caída libre” y que opera “como la gallinita ciega”, sin una estrategia clara en materia de seguridad, gobernabilidad y combate a la corrupción.

El senador cerró diciendo que estos temas seguirán generando debate político, pues representan “las heridas más profundas” que —según él— dejó el gobierno de López Obrador.