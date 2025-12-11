Suspenderán líneas telefónicas en México a partir de 2026: usuarios que deben hacer el registro

A partir de 2026, miles de usuarios en México podrían quedarse sin servicio móvil si no cumplen con un nuevo requisito obligatorio. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó una medida que cambiara por completo el registro de las líneas telefónicas.

La disposición entrará en vigor el 9 de enero de 2026; a partir de esa fecha, todas las personas deberán realizar el registro de su línea. En caso de no hacerlo, el número será suspendido.

¿Por qué suspenderán líneas telefónicas en México?

La CRT dio luz verde a los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles , con el objetivo de frenar delitos tan comunes como las extorsiones.

Un problema que ha roto récords en el país, al alcanzar más de 5 mil 887 víctimas registradas tan solo en el primer semestre de 2025. Además de que muchas llamadas relacionadas con este delito provienen de penales, según se ha identificado a través de las denuncias.

De esta forma, el gobierno busca que cada número esté vinculado a un dueño real, y así poder rastrear ataques cibernéticos.

La @CRTGobMX aprueba y emite los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.



🔗 https://t.co/zMBglf2NVC pic.twitter.com/mUz7IbYvnE — CRTGobMX (@CRTGobMX) December 9, 2025

¿Quiénes están obligados a registrar su línea telefónica?

Todos los usuarios que cuenten con un número de telefonía móvil están obligados a realizar el registro, incluyendo:



Personas físicas: deberán presentar credencial de elector o pasaporte, además de su CURP.

Personas morales: deberán registrar sus líneas con su RFC.

La CRT aseguró que la información quedará resguardada por las compañías telefónicas, igual que actualmente ocurre con las líneas de pospago, cumpliendo la Ley Federal de Protección de Datos.

Obligar a otro a hacer o dejar de hacer algo, para obtener un beneficio se le llama EXTORSIÓN, y esto es un delito en el #Edoméx, si tu o un familiar son víctima #Denuncia, al 800 7028 770 o al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx pic.twitter.com/02k72KWvn4 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 8, 2025

¿Cuándo inicia el registro de líneas en México?

El registro inicia oficialmente el 9 de enero de 2026, pero no es inmediato. Las empresas tienen 30 días para habilitar sus plataformas, donde los usuarios contarán con 120 días para registrar sus documentos.

El trámite será totalmente gratuito. Esto significa que, los usuarios tendrán alrededor de cuatro meses para cumplir con el proceso. Una vez que acabe el plazo, dile adiós a tu número actual.

Si tu número no queda vinculado a una identificación oficial, la línea será dada de baja automáticamente, y solo podrás realizar llamadas de emergencia, como al 911, números de atención ciudadana y el servicio del operador telefónico.

