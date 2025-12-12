¡Alerta vial en viernes! Hoy No Circula este 12 de diciembre en CDMX y Edomex

¡Que no te atrase el programa! Para evitar contratiempos en este fin de semana prenavideño, los conductores deben tener en cuenta que el Hoy No Circula aplica con regularidad este viernes guadalupano, 12 de diciembre. Los vehículos que no pueden circular en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex) son:

Color de Engomado: Azul.

Azul. Terminación de Placa: 9 y 0.

9 y 0. Hologramas: 1 y 2.

El horario de prohibición se mantiene entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. Con el aumento de operativos por la temporada, es recomendable respetar el descanso vehicular para evitar multas.

Prepárate para el Hoy No Circula sabatino

El programa Hoy No Circula sabatino impone reglas adicionales. Para este sábado 13 de diciembre, que corresponde al segundo sábado del mes y uno de los más cercanos a navidad, los siguientes autos deben suspender su circulación:

Vehículos con Holograma 1 cuyas placas terminen en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

cuyas placas terminen en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Todos los vehículos con Holograma 2 .

. Todos los autos foráneos (a menos que cuenten con pase turístico).

Municipios del Edomex incluidos en el Hoy No Circula

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y se extiende a múltiples municipios del Estado de México, dividiéndose en tres zonas principales:

Zona Conurbada del Valle de México (ZMVM): Incluye municipios clave como Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Valle de Toluca: Cubre zonas como Toluca, Metepec y Lerma. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco: Abarca áreas como Tianguistenco y Capulhuac.

Multas por el Hoy No Circula

Incumplir con el programa resulta en una sanción económica que puede dañar severamente a tus bolsillos. El Reglamento de Tránsito establece que las multas oscilan entre 2 mil 000 pesos y 3 mil 000 pesos en ambas entidades (CDMX y Edomex).

Las autoridades advierten que, en caso de activarse el Doble Hoy No Circula, el monto de las sanciones se mantendría, aunque la cantidad de vehículos en restricción sería mayor.

Hay Doble Hoy No Circula

Aunque las fechas decembrinas y de Año Nuevo suelen ser un periodo de preocupación por la contaminación (debido al uso de pirotecnia que aumenta las partículas PM10), la calidad del aire se mantiene en niveles aceptables.

Por esta razón, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado el Doble Hoy No Circula, que es una medida extraordinaria que se aplica únicamente cuando la contaminación rebasa los límites y representa un riesgo para la salud.