Caos judicial y carestía afectan al país por decisiones de Morena, advierte PRI

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve, lanzó una dura crítica contra Morena por su intención de legislar la figura de los llamados “jueces sin rostro” en el próximo periodo ordinario de sesiones, al considerar que la reforma judicial impulsada por el oficialismo ha sido un proceso desordenado y carente de sustento técnico.

Críticas a la reforma judicial y a los “jueces sin rostro”

Añorve sostuvo que la reforma en materia judicial ha sido, en sus palabras, un “cochinero”, al señalar que la mayoría de los nuevos jueces no cuentan con el conocimiento necesario para aplicar la ley de manera adecuada.

Afirmó que ahora Morena pretende avanzar en la creación de jueces sin rostro, pese a que, dijo, ni siquiera se ha garantizado que cuenten con la especialización necesaria, particularmente en áreas como la materia penal.

El legislador priista subrayó que antes de impulsar nuevas figuras dentro del sistema judicial, se debería realizar un análisis profundo sobre la preparación y capacidad de quienes imparten justicia.

Consideró que se trata de “jueces del bienestar” que no tienen claridad sobre la aplicación de la ley, lo que, a su juicio, agrava aún más la crisis institucional en el Poder Judicial.

⚖️ “Jueces del bienestar sin preparación”



Manuel Añorve advirtió que la mayoría de los nuevos jueces no tiene idea de cómo aplicar la ley, ni especialización penal, y ahora Morena pretende imponer jueces sin rostro.



Vía: @seguragmf

Impacto en la inversión y el empleo

Manuel Añorve advirtió que el desaseo en materia judicial tiene consecuencias directas en la economía del país, ya que genera incertidumbre jurídica y frena la llegada de inversión privada. De acuerdo con el coordinador del PRI en el Senado, la falta de confianza en el sistema de justicia inhibe la inversión nacional y extranjera, lo que a su vez impide la generación de empleos que México necesita.

Aseguró que mientras no exista un marco legal sólido y jueces capacitados, el país seguirá perdiendo oportunidades económicas, ya que los inversionistas buscan certeza y reglas claras para operar.

Señalamientos por inflación, carestía y combustibles

En otro tema, el senador priista también criticó al gobierno de Morena por la carestía y la elevada inflación que, afirmó, afectan a millones de familias mexicanas.

Cuestionó que se presuma el incremento al salario mínimo cuando, dijo, el costo de los productos básicos continúa en aumento y el poder adquisitivo sigue deteriorándose.

Añorve puso como ejemplo el precio de la tortilla, al recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el kilo costaba alrededor de 17.50 pesos, mientras que actualmente hay entidades, como Guerrero, donde alcanza los 30 pesos por kilo.

Asimismo, denunció el desabasto de medicamentos y señaló que las pensiones para adultos mayores no son suficientes para cubrir las necesidades básicas.

En cuanto a la gasolina, reprochó que Morena no haya cumplido el compromiso de reducir el precio del litro a 10 pesos, como se prometió en 2018, y apuntó que actualmente se encuentra alrededor de los 24 pesos.