¡Aguas con las multas! Hoy No Circula este jueves 11 de diciembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula mantiene sus reglas habituales para este jueves 11 de diciembre de 2025. Los automovilistas que circularán este día en la CDMX y el Edomex deben estar atentos si sus vehículos cumplen con las siguientes características:

Engomado: Color verde.

Color verde. Terminación de Placa: 1 o 2.

1 o 2. Holograma: 1 y 2.

La restricción es aplicable en un amplio horario, desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Los vehículos que no entren en esta lista, como los de Holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, motocicletas y transporte de emergencia, pueden circular sin problema.

En qué zonas aplica el Hoy No Circula

La medida tiene vigencia en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Esto incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México y una larga lista de municipios en el Estado de México .

El programa se extiende a tres zonas clave en Edomex:

Valle de México: Cubre 18 municipios conurbados, tales como Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Valle de Toluca (ZMVT): Aplica en municipios como Toluca, Lerma y Metepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Incluye localidades como Tianguistenco y Capulhuac.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Circular un día que corresponde al descanso resulta en una sanción significativa. Las multas buscan desalentar la circulación vehicular para proteger la calidad del aire.

En CDMX: La sanción va de 20 a 30 UMA, lo que equivale a un rango de 2 mil 171 pesos a 3mil 257 pesos (aproximadamente). Además de la multa, el vehículo puede ser llevado al corralón, aumentando el gasto por el arrastre y la estancia.

La sanción de 20 a 30 UMA, lo que a un rango de (aproximadamente). Además de la multa, el vehículo puede ser llevado al corralón, aumentando el gasto por el arrastre y la estancia. En Edomex: La multa es similar, oscilando entre 20 y 25 UMA, alrededor de 2 mil 171 pesos a 2mil 713 pesos.

Hay Doble Hoy No Circula

Aunque las fechas decembrinas y de Año Nuevo suelen ser un periodo de preocupación por la contaminación (debido al uso de pirotecnia que aumenta las partículas PM10), la calidad del aire se mantiene en niveles aceptables.

Por esta razón, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado el Doble Hoy No Circula, que es una medida extraordinaria que se aplica únicamente cuando la contaminación rebasa los límites y representa un riesgo para la salud.