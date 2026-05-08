La injusticia de la justicia: Madre buscó a su hijo por 3 años y lo halló en una plancha escolar

En este país las historias de negligencia abundan, pero el caso de Laura y su hijo Julio César es la prueba de que las fiscalías parecen no tener límites en su indolencia. Durante tres años, esta madre recorrió caminos, pegó fichas de búsqueda y tocó innumerables puertas sin obtener una sola respuesta.

La realidad que encontró al final del camino fue demoledora: su hijo estaba muerto, pero no en una fosa o un paradero desconocido, sino sobre una plancha del Instituto Politécnico. Julio era utilizado como un cuerpo de prácticas por estudiantes de esa universidad.

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El vacío de la justicia en el caso de Julio César

Para Laura, lo ocurrido con Julio César es la definición exacta de la injusticia de la justicia. Ella denuncia que, en este proceso, las leyes estuvieron de adorno y los protocolos fueron ignorados por completo.

Ante la falta de responsabilidad de las autoridades, han sido los propios padres quienes han tenido que recolectar evidencias para enfrentar una impartición de justicia que califican como pésima.

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La ineficacia en la investigación se sumó a una gran violencia institucional, pues Julio César se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad al tener una edad mental de 10 años, lo que le impidió defenderse de su victimaria.

Incompetencia y falta de protocolos en la investigación

A pesar de que Laura luchó constantemente para ser escuchada en la Fiscalía, la respuesta fue el silencio. Hoy describe su vida como un tejido social destruido y un alma mutilada por el dolor.

Aunque recientemente recibió una disculpa pública por parte de las autoridades, ella es contundente al asegurar que ese gesto no es suficiente. Una disculpa no le devuelve a su hijo ni borra los 3 años de incertidumbre en los que el cuerpo del menor fue usado para fines académicos sin que existiera un permiso de por medio.

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Una vida rota por la impunidad

Este caso evidencia lo que Laura llama una absoluta incompetencia técnica, pues Julio sufrió dos desapariciones simultáneas: una física y una administrativa. Por ello, hace un llamado urgente al Poder Judicial para realizar reformas estructurales y adecuaciones profundas al sistema. La madre buscadora insiste en que en el país no existe un verdadero peritaje ni estrategias reales de localización.

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La verdadera justicia para esta familia no radica en palabras de arrepentimiento de los funcionarios, sino en cambios estructurales dentro de la Fiscalía para que los protocolos de búsqueda dejen de ser letra muerta.

Mientras tanto, el vacío que deja Julio César permanece como un recordatorio de la impunidad y la falta de empatía que enfrentan quienes buscan a sus desaparecidos en México.

