Así fue el momento exacto en el que se derrumba edificio Multicomercio en Ecuador tras horas en llamas

Este miércoles 11 de febrero, el centro de Guayaquil, Ecuador , se convirtió en una zona de desastre. El emblemático edificio Multicomercio, ubicado entre las calles Cuenca y Eloy Alfaro, no resistió la intensidad de un incendio que duró más de ocho horas y terminó colapsando por completo ante la mirada atónita de testigos y rescatistas.

Lo que parecía una emergencia controlable por la mañana, escaló a "Alarma 3" (el nivel máximo de riesgo) debido a la reactivación de las llamas pasado el mediodía. El calor extremo debilitó las bases de la construcción hasta provocar su caída.

Así se derrumbó el edificio

A través de redes sociales , se difundió rápidamente el video del instante exacto en que la estructura cede. En las imágenes se observa cómo la edificación se viene abajo envuelta en una densa nube de humo negro, mientras los bomberos trabajaban en los alrededores.

Las autoridades confirmaron que el colapso fue consecuencia directa de las temperaturas insoportables que afectaron el hierro y el concreto del lugar.

Un segundo edificio colapsó en las calles Cuenca y Eloy Alfaro de Guayaquil.

Despliegue de bomberos por incendio en Ecuador

Para enfrentar este siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó a 150 efectivos y más de 40 unidades de combate. El fuego se concentró principalmente en el entrepiso y en una bodega del primer piso, lo que dificultó el acceso.

Los "casacas rojas" incluso tuvieron que romper partes de la pared para intentar llegar al foco del incendio antes de que la estructura se volviera inestable.

Caos vial por derrumbe en Ecuador

Debido a la magnitud del evento y al peligro de nuevos desprendimientos, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró un radio de tres cuadras a la redonda. Las restricciones afectan puntos clave como las calles Chile, Gómez Rendón y la Avenida Eloy Alfaro.

Además, el servicio de la Metrovía se vio alterado con el cierre temporal de las estaciones Plaza Integración, Astillero Oeste y las dos de Providencia.

MOMENTO EXACTO en que se cae el edificio Multicomercio tras el incendio registrado en el sector de La Bahía de Guayaquil.

Autoridades piden nadie se acerque a la zona del derrumbe

Las autoridades piden encarecidamente a la población no acercarse a la zona del desastre . El humo que emana de los escombros es tóxico y el flujo de camiones de emergencia debe ser libre para terminar de sofocar los puntos calientes.