Milagro en Brasil: Turista chilena sobrevive a potente descarga eléctrica

Una tormenta intensa azotó Río de Janeiro, en Brasil , el lunes 9 de febrero de 2026 y dejó a una joven chilena de 15 años hospitalizada tras recibir una potente descarga eléctrica de un poste de luz en Copacabana, Zona Sur.

Milagro en Copacabana: Turista chilena sobrevive a potente descarga eléctrica

Testigos capturaron el dramático momento en videos que circulan en redes sociales, donde la adolescente cae en la acera mientras intenta protegerse. Un valiente vendedor que corrió a ayudarla también sufrió heridas graves por la electricidad.

La Secretaría Municipal de Salud confirma que la turista mantiene un estado estable en el Hospital Souza Aguiar, en el centro de la ciudad, después de su traslado desde la Unidad de Urgencias local.

Videos virales revelan el terror: turista chilena electrocutada en plena calle de Copacabana

Los videos grabados por testigos muestran con crudeza cómo la descarga eléctrica golpea a la joven en la acera de Copacabana. La escena captura el pánico generalizado durante la tormenta, con lluvia torrencial y acumulación de agua en las calles.

Un hombre cercano, Felipe Dias, vendedor ambulante, se acercó para auxiliarla y terminó enfrentando múltiples descargas. Él describió que “sentía como si un embudo me jalara. Luego forcejeé un buen rato, pero logré doblar las piernas”.

Autoridades trasladaron a Felipe Dias a urgencias, donde lo dieron de alta el martes. Su rápida intervención evitó un desenlace peor para la adolescente.

Edgar Cartaxo: El profesor que devolvió la vida a una joven tras 10 minutos de RCP

Un profesor de educación física que pasaba por la zona intervino de inmediato y practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) a la turista chilena . Edgar Cartacho relata su esfuerzo: "Y le empecé a hacer RCP. Estaba tensa”.

Gracias a su acción heroica, la joven recuperó signos vitales antes de su traslado al hospital. La joven sigue en observación médica con estado estable de salud, de acuerdo con las autoridades.

Las autoridades investigan el origen exacto de la descarga que afectó a la adolescente chilena. La principal hipótesis apunta a una alcantarilla cercana, donde están enterrados los cables que alimentan semáforos, edificios locales y el alumbrado público.

