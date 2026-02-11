“No sobrevivirá la noche": Niña de 12 años lucha por su vida tras ser víctima de tiroteo en escuela de Canadá

La pequeña comunidad de Tumbler Ridge, en el noreste de British Columbia, Canadá, enfrenta sus horas más oscuras. Un tiroteo escolar se ha convertido en una tragedia nacional que suma ya ocho víctimas fatales.

Entre el caos y el dolor, surge el desgarrador testimonio de Cia Edmonds, madre de Maya Gebala, una niña de 12 años que recibió disparos en la cabeza y el cuello durante el ataque.

Desde el Hospital Infantil de Vancouver, los médicos han sido claros: el daño cerebral es devastador y no creen que la pequeña logre sobrevivir a la noche. "Siento que ella me dice que todo estará bien, pero necesitamos un milagro", compartió su madre en un mensaje que ha movilizado a todo el país en cadenas de oración.

Identifican a responsable de tiroteo en escuela de Canadá

Las autoridades han identificado al responsable como Jesse Strang, de 18 años, un residente local que se quitó la vida en la escena tras el ataque. La Real Policía Montada del Canadá (RCMP) confirmó este miércoles que Strang nació varón pero comenzó a identificarse como mujer a los 12 años.

Aunque el motivo del crimen sigue bajo investigación , se sabe que el horror comenzó antes de llegar a la escuela: la policía encontró los cuerpos de la madre del atacante, Jennifer Strang, y de su hermano menor, Emmett, de 11 años, dentro de su hogar.

Police have identified an 18-year-old as the suspect in what was one of the deadliest shootings in Canada in decades. https://t.co/lRxFN10Apb pic.twitter.com/WCvBejhZnB — CNN (@CNN) February 11, 2026

Saldo de víctimas por tiroteo

El tiroteo en la secundaria Tumbler Ridge se ha convertido en el más letal en décadas para Canadá. De las ocho víctimas totales, seis perdieron la vida dentro del plantel escolar. La lista de fallecidos incluye a una profesora de 39 años, tres niñas de 12 años y dos niños de 12 y 13 años.

Es una pérdida irreparable para un pueblo de apenas 2 mil 400 habitantes donde prácticamente todos conocían a alguna de las víctimas.

Canadian school shooting: A Gofundme has raised $50,000 in a few hours for 12yrs old Maya Gebala, shot in the head and neck by a "gunperson" . I think they meant transgender but do your own research. Now in critical care, 🙏. pic.twitter.com/bs4XNCPXn8 — Anna Ireland (@AnnaIreland17) February 11, 2026

Luto nacional en Canadá por tiroteo

Ante la magnitud del evento, el primer ministro de Canadá, Mark Carney , anunció medidas de luto oficial. Durante los próximos siete días, las banderas en todos los edificios federales ondearán a media asta.

Carney, quien envió un mensaje de solidaridad internacional, pidió a los ciudadanos mantenerse unidos: "Saldremos de esto y aprenderemos de esto, pero ahora es el momento de apoyarnos unos a otros", declaró visiblemente conmovido.

Canadá y la venta de armas

Canadá es conocido por tener leyes de control de armas mucho más estrictas que las de su vecino del sur, Estados Unidos, por lo que este evento ha provocado un shock profundo en la sociedad.

Las autoridades están rastreando el origen del arma utilizada por Strang para entender cómo un joven de 18 años tuvo acceso a ella en un país donde los tiroteos masivos son extremadamente raros.

Una comunidad que busca consuelo

Mientras las autoridades viajan a la zona para brindar apoyo psicológico y logístico, los residentes de Tumbler Ridge han comenzado a improvisar altares con flores y velas. Para una escuela de solo 175 alumnos, el impacto emocional es incalculable.

La prioridad ahora, además de la investigación, es acompañar a las familias que, como la de Maya, aún mantienen la esperanza de un milagro en medio de la desolación.