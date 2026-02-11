¿Vas a viajar? El requisito de salud que debes cumplir ante la ola de sarampión

Viajar es una de las experiencias más emocionantes, pero este 2026 exige un poco más de planeación que solo elegir el hotel. Debido a los recientes brotes de sarampión reportados en diversos continentes, organismos de salud internacionales y nacionales han emitido una alerta para quienes planean cruzar fronteras.

El mensaje es simple: sin vacuna no hay viaje seguro.

El sarampión no es una "enfermedad del pasado". Es un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y puede complicarse seriamente. Por ello, verificar tu historial médico es hoy tan importante como llevar el pasaporte.

Requisitos de salud que necesitas para viajar

El requisito principal que están solicitando las autoridades es contar con el esquema completo de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis). Lo ideal es haber recibido las dos dosis que garantizan una protección cercana al 97%.

Si no recuerdas si te vacunaron o perdiste tu cartilla, la recomendación oficial es acudir a tu centro de salud para recibir un refuerzo al menos dos semanas antes de tu vuelo.

🚨 El secretario de Salud admite que durante la pandemia se dejó de vacunar contra el sarampión



Ahora hay un brote activo, presente en los 32 estados



Van 7,131 casos confirmados y México perdería la certificación sanitaria



En julio aseguraban que todo estaba “contenido” pic.twitter.com/HoHf6iKkxi — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 20, 2026

Quiénes corren mayor riesgo al viajar

Aunque todos debemos estar alerta, hay grupos que deben extremar precauciones. Los bebés menores de 12 meses (que aún no cumplen la edad para la primera dosis), las mujeres embarazadas y las personas con el sistema inmune debilitado son los más vulnerables.

Si viajas con niños pequeños, consulta con tu pediatra si es necesario adelantar alguna dosis antes de visitar zonas con brotes activos.

México enfrenta un brote de sarampión fuera de control...



La alerta de la OMS llegó en diciembre de 2024, pero la vacunación no se aplicó a tiempo. Hoy pagamos las consecuencias de la falta de prioridad y de continuidad en la salud pública.



Una #OpiniónFIA de @VILLALVAZO13 y… pic.twitter.com/JFwT4GNuzV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 11, 2026

Países y regiones del mundo con brotes de sarampión

La ola de sarampión no se limita a un solo lugar. Se han registrado repuntes significativos en diversas regiones de Europa, el Sudeste Asiático y algunas zonas de América.

Antes de comprar tu boleto, revisa los avisos preventivos de viaje en los sitios oficiales de salud. Algunos países podrían empezar a solicitar certificados de vacunación en filtros migratorios si la situación se intensifica.

Qué hacer si presentas síntomas de sarampión en el extranjero

Si durante tu viaje o al regresar notas fiebre alta, ojos rojos, secreción nasal y las características manchas rojas en la piel, no te automediques.

El protocolo oficial indica aislarse de inmediato y contactar a los servicios de salud locales informando que estuviste en tránsito internacional. Esto ayuda a las autoridades a rastrear posibles contactos y frenar la cadena de contagio.

¿Imagen pública o salud pública? 🏥🚫



En medio de un brote de sarampión con 974 casos en México (2025-2026), la prioridad debería ser informar, no editar titulares.



Mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, intenta "suavizar" la información para evitar estigmas, la realidad… pic.twitter.com/upZ0fqebIU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 11, 2026

Planea con tiempo y evita sorpresas

No dejes este requisito para el último día. Las vacunas tardan unos días en generar inmunidad total en tu cuerpo. Además de protegerte a ti mismo, estar vacunado es un acto de responsabilidad colectiva para evitar que el virus regrese a comunidades que ya lo tenían controlado.

Disfruta tu viaje, pero hazlo con la tranquilidad de estar bien protegido.