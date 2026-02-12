Cámara de Representantes bloquea aranceles de Trump a Canadá con apoyo republicano

Los aranceles de Donald Trump a Canadá enfrentaron un revés en la Cámara de Representantes de Estados Unidos . Con una votación de 219 a 211, legisladores aprobaron una resolución para frenar la medida comercial impuesta el año pasado bajo una declaración de emergencia nacional.

El resultado evidenció divisiones dentro del Partido Republicano: seis legisladores se unieron a los demócratas para respaldar la resolución. La votación ocurre pese a que Donald Trump advirtió públicamente que quienes apoyaran la iniciativa “sufrirían seriamente las consecuencias” en futuras elecciones.

Aunque la resolución representa un desafío político directo al presidente, el alcance práctico podría ser limitado, ya que enfrenta obstáculos en el Senado y un eventual veto presidencial.

"Canadá se ha aprovechado de Estados Unidos en materia de comercio durante muchos años. Están entre los peores del mundo para tratar, especialmente en lo que respecta a nuestra frontera norte. Los ARANCELES son una VICTORIA para nosotros, FÁCIL. ¡Los republicanos deben mantenerlo así! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”

¿Quiénes rompieron con Trump?

Los republicanos que votaron a favor de bloquear los aranceles de Trump a Canadá fueron:



Thomas Massie (Kentucky)

Don Bacon (Nebraska)

Kevin Kiley (California)

Jeff Hurd (Colorado)

Dan Newhouse (Washington)

Brian Fitzpatrick (Pensilvania)

Su postura marca una ruptura poco común dentro del partido en materia de política comercial, especialmente tratándose de una iniciativa promovida por Trump.

¿Por qué se buscaba frenar los aranceles?

Los aranceles de Trump a Canadá fueron impuestos bajo el argumento de una emergencia nacional relacionada con la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas. Sin embargo, legisladores de la oposición han cuestionado el uso de esos poderes para justificar medidas comerciales contra un socio estratégico de Estados Unidos.

El debate no solo gira en torno al impacto económico, sino también sobre los límites del Ejecutivo para declarar emergencias y aplicar gravámenes sin aprobación legislativa directa.

Impacto regional: ¿qué significa para México?

Aunque la resolución se enfoca en los aranceles a Canadá, la decisión tiene implicaciones directas para México . Los tres países forman parte del T-MEC y comparten cadenas de suministro altamente integradas, especialmente en sectores como el automotriz, energético y manufacturero.

Cualquier escalada comercial entre Estados Unidos y Canadá puede alterar flujos regionales de producción, encarecer insumos y generar presión sobre empresas mexicanas que dependen de componentes fabricados en esas naciones.

Además, el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles abrió un precedente que también ha sido observado con atención en México, dado que medidas similares podrían extenderse a otros socios comerciales.