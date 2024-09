Recuerdan a José José en su aniversario luctuoso con su nueva canción “Ya no pienso en ti”

Este sábado 28 de septiembre se cumplen 5 años de la muerte de José José y para conmemorar la partida del “Príncipe de la canción” se lanzó hace unos días una nueva canción llamada “Ya no pienso en ti”, un tema inédito que fue grabado en 1978 y que 46 años después nos permite seguir disfrutando de la inigualable voz del cantautor mexicano.

José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido como José José, construyó una exitosa carrera musical a lo largo de 55 años, en los cuales grabó 36 álbumes, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y recibió múltiples certificaciones de oro, platino y diamante, lo que lo convirtió en un ícono de la cultura popular de México. Murió el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Homestead, Florida, Estados Unidos, a los 71 años de edad, debido a complicaciones por un cáncer de páncreas que padecía.

Hoy recordamos con profundo respeto y admiración a un artista que marcó la historia de la música en el mundo, José José. Han pasado 5 años desde su partida, pero su legado sigue vivo en cada nota, en cada canción, y en el corazón de millones de personas.



A su gran familia de… pic.twitter.com/eqc4AYz910 — José José (@JoseJoseOficial) September 29, 2024

¿Cómo encontraron la nueva canción de José José “Ya no pienso en ti”?

Fue durante un proceso de conservación y digitalización de cintas que contenían las canciones de José José que el ingeniero de audio de Sony Music México, Edson R. Heredia, encontró una canción inédita, que fue grabada el 9 de noviembre de 1978 en Inglaterra . Se trata de “Ya no pienso en ti”, una balada de desamor en la cual el cantautor mexicano nos habla sobre el proceso de recuperación tras una ruptura.

“Ya no pienso en ti, cuando lo hago ya no lloro como ayer

Ya me convencí, de que hace tiempo, mucho tiempo te perdí

Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor

Ya me acostumbré a no buscarte cuando falta tu calor

Ya no pienso en ti, al fin logré no estar pensando siempre en ti

Me enseñé a vivir con el amargo de tu ausencia y de tu adiós”

Así cantan las líneas principales de la canción, en las cuales la inconfundible voz del príncipe de la canción nos remite a aquellos años en donde un joven José José cantaba canciones como “El Triste”, “Lo pasado, pasado”, “La almohada” o “Lo que no fue no será".

Desde hace unos días, la nueva canción de José José “Ya no pienso en ti” se puede escuchar a través de la plataforma de streaming Spotify. Cabe destacar que para la mezcla de la canción, Heredia trabajó con Memo Gil, productor musical que ha ganado 7 premios Latin Grammy, y que dio como resultado un sonido moderno, pero melancólico de esta balada recién descubierta.