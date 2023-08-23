¿Cuánto gana el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México?

El sueldo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México varía dependiendo del presupuesto que el Gobierno Federal asigna. De acuerdo con la página “Tu Ciudad, tu dinero”, el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023 es de 217.962.1 millones de pesos, ¿entonces cuánto gana el gobernador de la CDMX?

¿Cuánto gana el jefe de gobierno de la CDMX?

De acuerdo con el portal, el actual Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, gana 111 mil 178 pesos mensuales brutos, por ejercer el cargo al frente de la capital del país; este pago incluye salario base, despensa, cantidad adicional y reconocimiento mensual.

La cantidad anual que se embolsa el Jefe de Gobierno en 2023 es un millón 332 mil pesos por sus funciones a cargo de la Ciudad de México, una de las entidades más importantes del país.

|Getty Images

El actual salario del Jefe de Gobierno es mayor al que recibió el año pasado, ya que en 2022 la mandataria capitalina, que en ese entonces era Claudia Sheinbaum, recibía un pago de 81 mil 948 pesos mensuales.

Además, al Jefe de Gobierno también se le descuentan días de salario cuando no se presenta a trabajar; un ejemplo fue cuando en 2022 se le descontaron cuatro días a Sheimbaum.

Primero, el 3 de abril cuando visitó Durango y Aguascalientes, por lo que no se presentó en su oficina a trabajar. Después, el 6 de abril, cuando acudió al Foro sobre Reforma Eléctrica en el Monumento a la Revolución.

La tercera vez que le descontaron un día de salario fue el 24 de abril por una visita a Quintana Roo, y finalmente el 8 de mayo, cuando visitó Hidalgo.

Al actual Jefe de Gobierno, quien tomó el cargo hace unos meses tras la renuncia de Sheinbaum Pardo, no se le ha descontado ningún día y tiene el mismo salario que recibía Claudia a principios del 2023.

¿Cuánto ganará el Jefe de Gobierno que gane en las elecciones 2024 en CDMX?

Por el momento se desconoce cuál será el salario del siguiente Jefe de Gobierno, ya que este se conocerá, una vez que el Gobierno Federal anuncie cuál será el presupuesto para la capital del país.

