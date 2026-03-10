¿Tus críticas son delito? El polémico juicio por un chat de WhatsApp que viola la privacidad en México

La senadora Lilly Téllez encendió las redes sociales este martes al denunciar lo que calificó como un atentado "fascista" contra la privacidad de los mexicanos. A través de un video en su cuenta oficial de X, la legisladora alertó sobre un precedente judicial en Sinaloa que permitiría al Gobierno y a los tribunales electorales sancionar a ciudadanos por críticas realizadas en conversaciones privadas de WhatsApp.

"Te imaginas que una conversación privada con tu mejor amigo termine en un juicio y que el gobierno te castigue por lo que dijiste en privado. Eso está pasando en México al más puro estilo del Estado soviético de terror", sentenció Téllez. La denuncia surge tras una sentencia que valida capturas de pantalla de un chat íntimo como prueba legal para sancionar a una activista, bajo el argumento de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG).

La investigación: El caso de Emma Zermeño y Almendra Negrete

Según el expediente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TESIN), la sanción derivó de capturas de pantalla de una conversación privada de WhatsApp. Un presunto "amigo" de Emma Zermeño filtró los mensajes donde se criticaba la actuación de la diputada Almendra Negrete. El tribunal sinaloense determinó que, aunque el chat nació en un ámbito privado, al ser entregado voluntariamente por uno de los interlocutores, perdía su protección constitucional y servía para acreditar la violencia política.

🚨 La mafiocracia de Morena ahora castiga a quien critique a un político en una conversación privada en WhatsApp, eso lo prohíbe la Constitución, pero Morena la viola.

El gobierno "humanista" es fascista. Persecución hasta por lo que digas en privado en un chat👇 pic.twitter.com/tB3fif6pjr — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 10, 2026

El Artículo 16 en la mira: ¿Mafiocracia o Justicia?

Lilly Téllez fue tajante al señalar que esta decisión viola flagrantemente el Artículo 16 de la Constitución Mexicana, el cual establece que "las comunicaciones privadas son inviolables". Según la senadora, el régimen de Morena está utilizando la VPG como una "mafiocracia" para infundir miedo:

"Cualquier cosa que escribas en privado, cualquier crítica a un político, cualquier meme o un sticker tuyo puede ser usado en tu contra si alguien lo filtra. Quieren que tengas miedo de hablar hasta en privado". La senadora envió un mensaje directo a los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), exigiéndoles que no confirmen esta sentencia. De hacerlo, advirtió, sería la prueba definitiva de que México vive bajo un régimen autoritario que no respeta ni los espacios más íntimos de la ciudadanía.