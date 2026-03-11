Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro, pero sin respaldo de aliados

Con un ambiente de tensión política y fuertes críticas de la oposición, la reforma electoral impulsada por Morena avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados de México, aunque lo hizo únicamente con los votos del partido oficialista y sin el respaldo de sus aliados tradicionales.

Durante la sesión conjunta de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, el dictamen fue aprobado con 45 votos a favor y 39 en contra. Los votos favorables provinieron exclusivamente de legisladores de Morena, mientras que en contra se pronunciaron diputados del Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, así como de la oposición integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

El resultado evidenció una fractura poco habitual en el bloque que ha respaldado las iniciativas del oficialismo, ya que tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo votaron en contra del dictamen.

Entre críticas y señalamientos, Morena cierra el debate en solo 37 minutos

La discusión en comisiones fue breve y se desarrolló en medio de señalamientos y descalificaciones. Legisladores de la oposición calificaron la propuesta como un intento de modificar las reglas del sistema político sin garantizar mayores controles ni fortalecer la democracia.

Durante el debate, algunos diputados opositores describieron la iniciativa como un documento que, en su opinión, representa riesgos para la pluralidad política y el equilibrio institucional. También señalaron que la reforma no atiende problemas relacionados con la presencia del crimen organizado en la política.

El intercambio de posicionamientos duró apenas 37 minutos, luego de que la mayoría de Morena determinara cerrar la discusión y proceder a la votación del dictamen.

Reforma electoral será discutida en el pleno

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado al pleno de la Cámara de Diputados de México, donde está previsto que sea discutido durante la sesión de este miércoles.

Sin embargo, distintos grupos parlamentarios anticiparon que la propuesta difícilmente prosperará en esa instancia. Para aprobar una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada, es decir, el voto favorable de dos terceras partes de los legisladores presentes, cifra que Morena no alcanza sin el respaldo de otras fuerzas políticas.

La postura en contra del Partido Verde, el Partido del Trabajo y los partidos de oposición reduce significativamente las posibilidades de que la reforma electoral sea avalada en el pleno.

De esta manera, aunque el dictamen logró avanzar en comisiones gracias a la mayoría simple de Morena, todo apunta a que su discusión final en el pleno podría marcar el final de la iniciativa, al no contar con los votos necesarios para concretar cambios constitucionales en materia electoral.