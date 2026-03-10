Aureliano Hernández Palacios Cardel es elegido como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación

Con 472 votos a favor, la Cámara de Diputados eligió a Aureliano Hernández Palacios Cardel, como el nuevo Auditor Superior de la Federación, quien permanecerá en el cargo por los próximos ocho años.

La Cámara de Diputados realizó la votación por cédula para elegir al titular de la ASF para el periodo 2026 - 2034.

Tras la aprobación, Hernández Palacios Cardel, rindió protesta ante el pleno.

🔴#ATENCIÓN La Cámara de Diputados realiza votación por cédula para elegir a la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026 - 2034 https://t.co/hQXuReJEMt — Canal del Congreso (@CanalCongreso) March 10, 2026

¿Quién es Aureliano Hernández Palacios Cardel?

Aureliano Hernández Palacios Cardel venía desempeñándose dentro de la propia ASF como Auditor Especial del Gasto Federalizado, un cargo del alto mando técnico del órgano fiscalizador.

Su perfil, por tanto, no llega desde fuera de la institución: hizo carrera en áreas vinculadas con la fiscalización de recursos federales transferidos a estados y municipios, uno de los frentes más sensibles del control del gasto público.

Sustituirá a David Rogelio Colmenares Páramo, quien concluirá su periodo como auditor hasta el 14 de marzo de 2026.

Además, no es un perfil alejado de Morena. Es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de rendir protesta, afirmó:

'No le vengo a cumplir a nadie', tras darse a conocer esa información

En sus primeras declaraciones ante los medios, aseguró que garantizara independencia en su desempeño para fiscalizar el gasto federal.

¿Qué hace el Auditor Superior de la Federación?

El Auditor Superior encabeza la ASF, que es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que revisa cómo se usa el dinero público federal en dependencias, entidades autónomas, estados, municipios y cualquier ente que administre recursos de la Federación.

Además de revisar cuentas, la Auditoría Superior de la Federación practica auditorías de cumplimiento y de desempeño, elabora informes de fiscalización y puede promover acciones cuando detecta irregularidades. Por eso, el cargo del Auditor Superior es clave en la rendición de cuentas y en el seguimiento de posibles desvíos o mal uso de recursos públicos.

¿Por qué el titular de la ASF dura ocho años en el cargo?

La duración del cargo no depende de una decisión política coyuntural, sino de la Constitución. El artículo 79 establece que la Cámara de Diputados designa al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes; además, señala que durará ocho años y que podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez.

La lógica de ese periodo largo es dar estabilidad al órgano fiscalizador y evitar que su conducción quede atada a cambios sexenales o a mayorías legislativas de corto plazo. Con esto, se busca fortalecer su autonomía técnica y dar continuidad a revisiones que suelen abarcar varios ejercicios fiscales.