Gobierno CDMX impuso demolición de edificio en San Antonio Abad que la alcaldía prohibió por insegura

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, rompió el silencio tras el trágico derrumbe en un inmueble de San Antonio Abad. A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria local desmintió al secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz, acusándolo de "omitir la verdad" y de autorizar una demolición que la alcaldía ya había rechazado previamente por considerarla insegura.

Con documentos en mano, Rojo de la Vega detalló una cadena de omisiones por parte de la Comisión para la Reconstrucción y la Secretaría de Vivienda (SEVIVI), que operaron por encima de la autoridad de la alcaldía para otorgar facilidades administrativas a la empresa responsable.

Desplome en San Antonio Abad: Hay personas atrapadas en edificio en demolición |Foto: Antonio Huitzil/Azteca Noticias

El "no" de Cuauhtémoc frente al "sí" de la CDMX

Según la documentación presentada, la empresa constructora intentó obtener el permiso de demolición ante la alcaldía Cuauhtémoc el 26 de septiembre de 2025. La respuesta fue inmediata el 30 de septiembre de 2025. La alcaldía negó formalmente el permiso y el argumento fue la falta de requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la obra.

"Nosotras desde la alcaldía respondimos: 'No'. No concedimos el permiso porque no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la demolición. Aquí está la respuesta para que lo comprueben con sus propios ojos", dijo.

Mintieron. Y aquí están las pruebas.



¿Por qué mentirle así a la gente? ¿Por qué usar una tragedia para tapar su responsabilidad en lugar de dar la cara? pic.twitter.com/gLeuYhjudK — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 11, 2026

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México utilizó un acuerdo emitido por la Comisión para la Reconstrucción (marzo de 2025) que permite aprobar demoliciones sin estudio ni programa de Protección Civil. Amparados en esto, la Secretaría de Vivienda otorgó las facilidades el 20 de octubre de 2025, ignorando la negativa local.

Alessandra Rojo de la Vega exhibe mentiras de Inti Muñoz

La alcaldesa calificó como "lamentable" que, tras la pérdida de vidas humanas, el secretario Inti Muñoz intentara deslindar al Gobierno Central alegando la existencia de una "carta responsiva" del particular.

"Dijo que el particular tenía que presentar una carta responsiva donde se deslinda de cualquier responsabilidad al Gobierno de la CDMX. Aquí está el expediente original: ¿En dónde viene esa supuesta carta? Búsquenla, no la van a encontrar porque no existe", sentenció Rojo de la Vega.

Además, la alcaldesa denunció que la empresa incumplió con los plazos legales (90 días para iniciar y 3 días para avisar), lo que debió invalidar el permiso de forma automática; sin embargo, el Gobierno de la CDMX decidió no suspender la obra.