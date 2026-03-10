Nuevo escándalo de “La Barredora": Socio de Bermúdez Requena pagó mítines de Adán Augusto López

El entramado que conecta la política de Tabasco con las estructuras financieras del crimen organizado suma un nuevo capítulo. De acuerdo con una investigación de El Universal, basada en reportes del INE y registros mercantiles, el empresario Fernando Paniagua Garduño financió con 189 mil pesos nueve asambleas ciudadanas de la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández en agosto de 2023.

Paniagua Garduño no es un actor aislado; es socio fundador de Inmobiliaria y Constructora Samaria, empresa donde participa directamente Humberto Bermúdez Requena. Humberto es hermano de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto cabecilla de la organización criminal "La Barredora", quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La Inmobiliaria y Constructora Samaria fue fundada en julio del año 2000 en Villahermosa, Tabasco, teniendo como socios principales a Paniagua Garduño y a Humberto Bermúdez. Esta relación empresarial cobra relevancia tras la detención de Hernán Bermúdez y el congelamiento de las cuentas bancarias de todo el clan Bermúdez por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en junio de 2025.

A pesar de los antecedentes, Paniagua se presentó ante el INE como un donador individual, asegurando que el dinero provenía de sus ahorros y que no era socio de ninguna "persona moral"; sin embargo, el Registro Público de la Propiedad confirma que su actividad empresarial está ligada históricamente a los hermanos Bermúdez Requena.

Gabinete y negocios: El control de Adán Augusto en Tabasco

La conexión revelada por El Universal no se limita al financiamiento electoral, sino que atraviesa la estructura del gobierno estatal que encabezó Adán Augusto López en Tabasco:



Nombramientos clave: Rafael Paniagua Garduño (hermano del financista) fue designado por Adán Augusto como director de la Junta Estatal de Caminos en 2019.

Seguridad y Confianza: En diciembre de ese mismo año, Hernán Bermúdez Requena se integró al gabinete como titular de la SSPC.

La Notaría 27: Diversos movimientos accionarios de estas empresas y del clan Bermúdez fueron validados en la Notaría 27, propiedad de Adán Augusto López, lo que demuestra un conocimiento de larga data sobre la trayectoria de estos socios.

El senador Adán Augusto López nuevamente evadió a la prensa cuando fue cuestionado sobre el presunto financiamiento de actos de su campaña por parte del socio de Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal "La Barredora".



Cifras de Adán Augusto López no cuadran ante el INE

El financiamiento de Paniagua Garduño cubrió la logística de mítines en Jalisco, Aguascalientes y Sonora, incluyendo audio, escenarios, grupos musicales y zonas de hidratación. Aunque Adán Augusto López reportó ante el INE gastos totales por 3.5 millones de pesos, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó que el desembolso real fue de aproximadamente 26 millones de pesos.

Ante los señalamientos, el exlíder de Morena en el Senado ha declarado que su patrimonio es transparente y que los señalamientos por su cercanía con Hernán Bermúdez le "tienen sin cuidado".

No obstante, el hallazgo de que socios directos de la familia Bermúdez, cuyas cuentas han sido bloqueadas por presunta complicidad con "La Barredora", inyectaron dinero a su campaña, abre nuevas interrogantes sobre el origen de los recursos que impulsaron su aspiración presidencial.