¿Fracaso de Reforma Electoral? Morena reduce debate ante falta de votos, discusión EN VIVO

Ante la falta de consenso para alcanzar la mayoría calificada, la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez, restó importancia a las diferencias internas de la coalición. Al ser cuestionada sobre la postura del Partido Verde y el PT, la legisladora comparó a la alianza con una familia:

"Si no hay consenso con el Verde y el PT para aprobar la Reforma Electoral, no pasa nada... somos como un trío de hermanos; a veces no estamos de acuerdo, pero seguimos siendo familia", aseguró Valdez.