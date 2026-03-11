¿Fracaso de Reforma Electoral? Morena reduce debate ante falta de votos, discusión EN VIVO
¿Se rompe el bloque oficialista? En San Lázaro se pacta un debate exprés para dar el último adiós a la Reforma Electoral. Sigue aquí todos los detalles en vivo.
Ante la falta de votos para alcanzar la mayoría calificada y con la alianza de Morena con el PT y el PVEM operando bajo una lógica de "control de daños", el Congreso se alista para un debate "exprés" que marcaría el primer gran revés constitucional del sexenio, dejando en evidencia que la Reforma Electoral del Gobierno Federal no cuenta con el respaldo necesario para modificar la Carta Magna.
Reforma Electoral: Morena reduce debate ante falta de votos, discusión en Cámara de Diputados EN VIVO
Cambio de última hora: Debate "exprés" y control de daños
En un movimiento desesperado por evitar el desgaste en la tribuna, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) ha modificado el formato de la sesión. Se confirma que el debate será breve y pactado:
- Solo 6 oradores: Únicamente los coordinadores parlamentarios tomarán la palabra.
- Reducción de tiempos: Se eliminaron las listas de oradores por bancada para acelerar la votación.
- Destino fatal: Morena reconoce que no tiene los votos de las cinco fuerzas de oposición necesarias para la mayoría calificada.
Morena minimiza posible ruptura con PT y PVEM
Ante la falta de consenso para alcanzar la mayoría calificada, la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez, restó importancia a las diferencias internas de la coalición. Al ser cuestionada sobre la postura del Partido Verde y el PT, la legisladora comparó a la alianza con una familia:
"Si no hay consenso con el Verde y el PT para aprobar la Reforma Electoral, no pasa nada... somos como un trío de hermanos; a veces no estamos de acuerdo, pero seguimos siendo familia", aseguró Valdez.
Si no hay consenso con el Verde y el PT para aprobar la #ReformaElectoral, no pasa nada, asegura la senadora de #Morena, Lilia Margarita Valdez, quien comparó a la coalición con un trío de hermanos.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026
Vía: @gallegoso pic.twitter.com/rjbIEaZeC3