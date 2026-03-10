Activan contigencia ambiental en CDMX y Edomex; habrá doble Hoy No Circula

¡Otra vez! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contigencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que se registraran niveles máximos de 159 partes por billón (ppb) en la estación FES Acatlán, ubicada en Naucalpan, Estado de México.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/4vUDfPDqaN pic.twitter.com/r4h2OnWGKl — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 10, 2026

Activan contingencia ambiental: estos autos descansan por el Doble Hoy No Circula

Entre las acciones más relevantes se encuentra el Doble Hoy No Circula, que limitará la circulación de diversos vehículos particulares y de transporte este miércoles 11 de marzo, en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con las autoridades ambientales, deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:



Autos con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Autos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

Vehículos sin holograma de verificación, incluidos autos antiguos, nuevos con permiso, de demostración, con pase turístico o placas foráneas.

50% de las unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca.

Vehículos de carga local o federal, que deberán suspender circulación de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación ambiental.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que tengan restricción, los cuales no podrán circular de 10:00 a 22:00 horas.

Vehículos que sí pueden circular por el Hoy No Circula

A pesar de las restricciones, algunos vehículos quedan exentos de la medida, entre ellos:



Autos eléctricos e híbridos con matrícula ecológica o holograma exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 que no tengan engomado rojo ni terminación 3 o 4.

Motocicletas.

Unidades destinadas a emergencias médicas, seguridad pública, bomberos o protección civil.

Transporte escolar o de personal con autorización vigente.

Vehículos que trasladen personas con discapacidad con permiso oficial.

Unidades que transporten productos perecederos o cuenten con sistemas de refrigeración.

Recomendaciones ante la mala calidad del aire

Las autoridades pidieron a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También se recomienda posponer eventos masivos, reducir el uso del automóvil, trabajar a distancia cuando sea posible y mantenerse informados sobre la calidad del aire a través de las plataformas oficiales del sistema de monitoreo ambiental.