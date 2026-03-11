Hernán Bermúdez busca evitar traslado a EU, pero juez descarta su amparo

El exfuncionario de seguridad y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, promovió un juicio de amparo con el objetivo de evitar una posible entrega a autoridades de Estados Unidos. El recurso fue presentado el pasado 5 de marzo, luego de que custodios del penal federal conocido como Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano le informaran sobre la eventualidad de que pudiera ser trasladado a territorio estadounidense.

De acuerdo con versiones judiciales, Bermúdez Requena argumentó en su solicitud que existía el riesgo de que se ejecutara una entrega inmediata sin que pudiera defenderse legalmente. Sin embargo, un juez federal determinó desechar la demanda de amparo al considerar que la supuesta extradición se trata, por ahora, de un acto futuro e incierto, por lo que no existen elementos suficientes para conceder la protección de la justicia.

Por el momento, Bermúdez Requena continuará recluido en el penal del Altiplano mientras enfrenta procesos en México por extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa. Las autoridades lo señalan además como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, grupo al que se le atribuyen diversas actividades ilícitas en el sureste del país.

Cuestionamientos alcanzan a Adán Augusto López

El caso también volvió a colocar bajo los reflectores al senador de Morena Adán Augusto López Hernández, quien fue cuestionado por reporteros sobre los presuntos vínculos entre Bermúdez Requena y el financiamiento de actividades relacionadas con su campaña política.

Al término de una sesión en el recinto legislativo de Senado de la República, el legislador evitó responder a las preguntas de la prensa. Testigos señalaron que el morenista salió rápidamente del salón de sesiones, cruzó el acceso del recinto y abordó un taxi sin emitir declaraciones sobre el tema.

Aparecen mantas en la Ciudad de México previo a debate electoral

En paralelo, durante las últimas horas aparecieron diversas mantas en puentes vehiculares de Ciudad de México firmadas por un grupo que se identifica como “Mexicanos al Grito de Paz”. En los mensajes se exige que las elecciones en el país se desarrollen sin intervención del crimen organizado ni recursos provenientes del robo de combustible.

Las mantas fueron colocadas en distintos puntos de la capital, particularmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Miguel Hidalgo. En ellas aparecen imágenes del secretario de organización de Morena Andrés López Beltrán y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La aparición de estos mensajes ocurre a pocas horas de que en la Cámara de Diputados de México se discuta en comisiones el dictamen de la reforma electoral, un debate que ya se desarrolla en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la influencia del crimen organizado en procesos políticos.