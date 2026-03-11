Mañanera de Sheinbaum hoy 11 de marzo: Avanza la Reforma Electoral pero se fractura el bloque aliado
Pese al rechazo del PT y PVEM, Morena logra aprobar la Reforma Electoral en comisiones. Sigue el minuto a minuto de la reacción de Claudia Sheinbaum este miércoles 11 de marzo.
Este miércoles 11 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" en medio de un complejo panorama legislativo. La mandataria podría ser cuestionada por la aprobación del dictamen de la Reforma Electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, un avance agridulce tras el sorpresivo voto en contra de sus aliados estratégicos, el PT y el PVEM. Con 45 votos a favor de Morena y 39 en contra del bloque opositor y aliados, la iniciativa se encamina al Pleno con la duda de si el oficialismo logrará reconstruir la unidad necesaria. En Azteca Noticias te llevamos el análisis y el minuto a minuto de la postura presidencial.
Mañanera Sheinbaum hoy 11 de marzo: ¿Qué dijo sobre el avance de la Reforma Electoral sin aliados?
Sheinbaum desiste de denunciar a Elon Musk
La presidenta Sheinbaum destacó: "Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo revaluaremos", esto, sobre la supuesta demanda que iba a presentar en contra de Elon Musk, dueño de X.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.