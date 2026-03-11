Mañanera de Sheinbaum hoy 11 de marzo: Avanza la Reforma Electoral pero se fractura el bloque aliado

Este miércoles 11 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" en medio de un complejo panorama legislativo. La mandataria podría ser cuestionada por la aprobación del dictamen de la Reforma Electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, un avance agridulce tras el sorpresivo voto en contra de sus aliados estratégicos, el PT y el PVEM. Con 45 votos a favor de Morena y 39 en contra del bloque opositor y aliados, la iniciativa se encamina al Pleno con la duda de si el oficialismo logrará reconstruir la unidad necesaria. En Azteca Noticias te llevamos el análisis y el minuto a minuto de la postura presidencial.