Fase 1 de contingencia ambiental se mantiene en CDMX y Edomex; habrá Doble Hoy No Circula

¡Atención, capitalinos! La calidad del aire volvió a encender las alertas y se activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México para este lunes 16 de febrero, una medida preventiva ante los elevados niveles de contaminación registrados en la región.

Se activa la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/msjih74Wbj pic.twitter.com/7cGcfNhJID — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental ¿Qué vehículos no circulan este lunes?

Como parte de las acciones para reducir la concentración de contaminantes, se aplicaron restricciones extraordinarias a la circulación vehicular. De acuerdo con lo establecido, no pueden circular los automóviles con holograma de verificación “0” y “00”, siempre que cuenten con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Además, la medida incluye a los vehículos con holograma 1, cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9, así como aquellos que tengan matrícula conformada únicamente por letras. A estas restricciones se suman todos los vehículos con holograma 2, que deberán suspender completamente su circulación durante la jornada.

¿Qué hacer en caso de contingencia ambiental?

Ante la activación de la contingencia ambiental, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes sobre la calidad del aire y a seguir las recomendaciones de salud para reducir riesgos, especialmente durante las horas de mayor concentración de contaminantes, que se presentan entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Durante ese periodo, se recomienda limitar la exposición al aire libre, sobre todo en el caso de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ya que son los grupos más vulnerables ante los picos de contaminación.

Como medida preventiva, se pide evitar actividades físicas, recreativas, culturales o cívicas al aire libre dentro del horario crítico. Asimismo, se solicita la suspensión de eventos organizados por instituciones públicas o privadas que impliquen concentración de personas en espacios abiertos durante esas horas. En el mismo sentido, se recomienda reprogramar actividades deportivas, culturales o espectáculos masivos previstos para la tarde.

También se hace un llamado a no fumar, particularmente en espacios cerrados, para evitar una mayor afectación a la calidad del aire interior.