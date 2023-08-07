Controversia por libros de texto llega al ámbito penal

La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios de la Secretaria de Educación, que participaron en la elaboración de los libros de texto, encabezados por su titular Leticia Ramírez-

Los acusa de desacato de una sentencia del Poder Judicial que ordenó frenar la distribución del material educativo hasta en tanto se aclare si se cumplieron con las normas legales.

La legisladora del PAN, dijo que de acuerdo al Código Nacional de Procedimiento Penales los servidores públicos podrían estar sujetos a prisión de 3 a 10 años, por lo que exigió que la Fiscalía tome cartas en el asunto ante una violación flagrantes de la Ley de Amparo.

Denuncia incluye a todos los servidores públicos que participaron en elaboración de libros de texto

Aclaró que, en este caso, la denuncia, incluye a todos los servidores públicos que participaron en la elaboración de los libros de texto.

“Que es lo que queremos que la fiscalía general de la república haga su trabajo, desacataron una orden judicial y no podemos quedarnos de brazo cruzados, la Secretaria de Educación Pública tiene e que pagar por que lo que está en juego es la educación de nuestras niñas y niños, entonces, esto tiene que alcanzar a la secretaria de Educación Pública, a los subsecretarios, directores generales, a todos los que hayan estado inmiscuidos en este proceso porque es increíble que les valga un sorbete violentar la Constitución, las leyes y que no pase nada”, reprochó Gómez del Campo.