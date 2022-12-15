Copa del Mundo de Catar blindada por fuerza militar internacional

La Copa del Mundo de Catar está siendo protegida por un grupo de trabajo de fuerza militar internacional, incluso desde los cielos por personal y aviones de combate de la Royal Air Force (RAF) de Gran Bretaña.

Ocho aviones Eurofighter Typhoon están estacionados en la base aérea de Dukhan y se utilizan para ayudar a mantener la seguridad del torneo.

"No, el ritmo de nuestra operación se mantiene durante todo el evento, hasta la final el día 18. Trabajaremos por la seguridad de todos los asistentes, desde el Reino Unido y en cualquier otro lugar del mundo, y lo mantendremos hasta el final", dijo Air Commodore Mark Biggadike, Representante Nacional Principal del Reino Unido para la Copa del Mundo 2022.

Forman parte del 12-Squadron de la RAF y la Fuerza Aérea Qatari Emiri (QEAF) que se estableció en 2018 como parte de un programa de entrenamiento después de que Catar acordó comprar aviones Eurofighter Typhoon.

Seguridad aérea armada en la Copa del Mundo

"Nuestro papel aquí es, lo llamamos seguridad aérea armada, así que como verán con el Typhoon, es un avión de combate de defensa aérea y lo que estamos haciendo junto con nuestros socios de la Fuerza Aérea Qatari Emiri, volando una variedad de plataformas. es parte de una operación de defensa de múltiples capas de lo que en última instancia es un evento deportivo civil. Es genial ser parte de eso y si podemos continuar haciendo bien nuestro trabajo, la mayoría de la gente no sabrá que estamos aquí, especialmente cuando disfrutan de los juegos", externó el comandante del ala de la Real Fuerza Aérea Chris Wright, oficial al mando del 12 escuadrón.

Los aviones han estado patrullando el espacio aéreo sobre Catar durante el torneo, que hasta ahora transcurrió sin mayores incidentes de seguridad.

Fuerza militar internacional en Catar

El personal militar de los Estados Unidos, Italia, Francia, Pakistán y Turquía también está involucrado en la seguridad de la Copa del Mundo.

La participación militar británica también se extiende a la Royal Navy y al personal del ejército, y alrededor de 550 personas se han desplegado en total desde el Reino Unido para el evento en una variedad de funciones, incluida la dotación de tres cazadores de minas de la Royal Navy y un barco de logística en aguas de Qatar.

"Así que comenzamos a trabajar con los qataríes en esta operación en particular hace más de dos años, trabajando a través del plan operativo asegurando que todo estuviera en su lugar y trabajando hasta el punto en el que llegamos hoy, donde tenemos seis naciones, una operación líder catarí, en su lugar. Así que ha habido una cantidad significativa de trabajo, y esta es la culminación de ese trabajo", subrayó Air Commodore Mark Biggadike, representante nacional principal del Reino Unido para la copa del mundo 2022.

Las fuerzas armadas británicas recurrieron a las experiencias que tuvieron en los Juegos Olímpicos de Londres para ayudar a asegurar la Copa del Mundo, mientras que el comodoro aéreo Mark Biggadike, que está a cargo de la parte del Reino Unido de la operación, dice que la cooperación multinacional en Qatar 2022 podría ser un modelo para futuros eventos importantes.

Cuando terminen los partidos, continuará la colaboración entre fuerzas aéreas

"Por supuesto que creo que nos está ayudando militarmente, no solo la Copa del Mundo sino en general. A medida que el mundo evoluciona y las amenazas también evolucionan, durante los últimos 10 años e incluso antes de la Copa del Mundo, hemos tenido socios de seguridad global de los que adquirimos activos militares, equipos y capacitación para nuestro personal de seguridad.

Por lo tanto, no es solo para la Copa del Mundo, es para la estrategia a largo plazo durante los próximos 10, 20, 30, 40 años, por lo que no es solo por la Copa del Mundo, sino en general por la evolución a largo plazo del estado de Catar", externó el Capitán Talal Burshaid, de la Fuerza Aérea Emiri de Qatar.

