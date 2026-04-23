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Tragedia en el sur del Líbano: El último reporte de la periodista Amal Khalil y el ataque que silenció su voz

El ataque en Al-Tayri contra la reportera de Al-Akhbar, Amal Khalil, sacude al Líbano. ¿Fue un ataque directo? Esto es lo que sabemos sobre el trágico suceso.

Asesinato de la periodista Amal Khalil en Líbano tras bombardeo israelí: Detalles del ataque
Asesinato de la periodista Amal Khalil en Líbano tras bombardeo israelí: Detalles del ataque | Ataque en Líbano: Reuters / Fotografía de Amal Khalil vía X: @InfoSudLiban

Escrito por: Viridiana Castillo

La cobertura periodística en zonas de conflicto ha cobrado un precio altísimo este miércoles. El asesinato de la periodista Amal Khalil, reconocida corresponsal del diario Al-Akhbar, ha generado una ola de indignación internacional tras confirmarse su fallecimiento en el sur del Líbano.

Khalil, quien se encontraba documentando la realidad de la frontera, no sobrevivió a una serie de ataques que, según testigos y colegas, parecen haber tenido como objetivo directo al personal de prensa que se refugiaba en la localidad de Al-Tayri.

El minuto a minuto de una emboscada fatal

Lo que comenzó como una jornada de documentación rutinaria se transformó en una pesadilla de siete horas. Amal Khalil viajaba junto a la fotógrafa Zeinab Faraj cuando el entorno se volvió hostil.

Tras un primer impacto a un vehículo cercano, las comunicadoras buscaron resguardo en una vivienda civil. Fue en ese momento cuando un segundo bombardeo israelí colapsó la estructura sobre ellas.

El asesinato de la periodista Amal Khalil no solo se mide por el impacto del misil, sino por la agonía del rescate. Durante horas, las fuerzas militares de Israel habrían impedido el paso de las ambulancias, dejando a la reportera atrapada bajo toneladas de concreto mientras el tiempo se agotaba.

¿Ataque deliberado o daño colateral?

La comunidad periodística no ve este hecho como un accidente. Khalil ya había denunciado amenazas directas meses atrás, lo que refuerza la tesis de un ataque selectivo.

Este incidente pone sobre la mesa el riesgo extremo que corren los periodistas en la región, donde el distintivo de ‘PRESS’ (PRENSA) parece haber dejado de ser un escudo para convertirse en un blanco.

Anatomía de una crisis de libertad de prensa

El impacto del asesinato de la periodista Amal Khalil trasciende las fronteras libanesas. El gobierno de Beirut ha calificado el suceso como un crimen de guerra, señalando que la obstrucción de los servicios de emergencia fue la sentencia de muerte definitiva para la comunicadora.

Mientras Zeinab Faraj lucha por su vida en un hospital local, el nombre de Amal Khalil se suma a la lista de mártires de la verdad, en un conflicto que parece no dar tregua a quienes solo portan un micrófono, una libreta y una cámara.

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