Tragedia en el sur del Líbano: El último reporte de la periodista Amal Khalil y el ataque que silenció su voz

La cobertura periodística en zonas de conflicto ha cobrado un precio altísimo este miércoles. El asesinato de la periodista Amal Khalil, reconocida corresponsal del diario Al-Akhbar, ha generado una ola de indignación internacional tras confirmarse su fallecimiento en el sur del Líbano.

Khalil, quien se encontraba documentando la realidad de la frontera, no sobrevivió a una serie de ataques que, según testigos y colegas, parecen haber tenido como objetivo directo al personal de prensa que se refugiaba en la localidad de Al-Tayri.

BREAKING: Lebanese journalist Amal Khalil has been killed in an Israeli attack, confirms her employer. Lebanon’s Health Ministry said Israel “pursued” Khalil by “targeting” the house where she took shelter after an Israeli attack.



🔴 LIVE updates: https://t.co/DwMTyK2AOV pic.twitter.com/EzD0x29uE3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2026

El minuto a minuto de una emboscada fatal

Lo que comenzó como una jornada de documentación rutinaria se transformó en una pesadilla de siete horas. Amal Khalil viajaba junto a la fotógrafa Zeinab Faraj cuando el entorno se volvió hostil.

Tras un primer impacto a un vehículo cercano, las comunicadoras buscaron resguardo en una vivienda civil. Fue en ese momento cuando un segundo bombardeo israelí colapsó la estructura sobre ellas.

Israel has killed journalist Amal Khalil and injured her colleague Zeinab Faraj in a ‘double-tap’ attack in southern Lebanon.



Repeated strikes on the reporters and paramedics delayed rescue efforts for hours, according to local media. pic.twitter.com/l3MQnjmA5b — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 23, 2026

El asesinato de la periodista Amal Khalil no solo se mide por el impacto del misil, sino por la agonía del rescate. Durante horas, las fuerzas militares de Israel habrían impedido el paso de las ambulancias, dejando a la reportera atrapada bajo toneladas de concreto mientras el tiempo se agotaba.

¿Ataque deliberado o daño colateral?

La comunidad periodística no ve este hecho como un accidente. Khalil ya había denunciado amenazas directas meses atrás, lo que refuerza la tesis de un ataque selectivo.

Este incidente pone sobre la mesa el riesgo extremo que corren los periodistas en la región, donde el distintivo de ‘PRESS’ (PRENSA) parece haber dejado de ser un escudo para convertirse en un blanco.

Civil Defence crews were finally able to access the site where Leb journalist Amal Khalil was trapped under rubble but only hours later. They retrieved her body. Her newspaper Al Akbar has put out a video tribute. Lebanon’s Minister of Information condemned the incident… https://t.co/usLPJVjDF9 pic.twitter.com/J4Vvf0JmhW — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) April 22, 2026

Anatomía de una crisis de libertad de prensa

El impacto del asesinato de la periodista Amal Khalil trasciende las fronteras libanesas. El gobierno de Beirut ha calificado el suceso como un crimen de guerra, señalando que la obstrucción de los servicios de emergencia fue la sentencia de muerte definitiva para la comunicadora.

Mientras Zeinab Faraj lucha por su vida en un hospital local, el nombre de Amal Khalil se suma a la lista de mártires de la verdad, en un conflicto que parece no dar tregua a quienes solo portan un micrófono, una libreta y una cámara.