Muerte de agentes de EU abre nueva polémica: Casa Blanca pide más empatía a México

La muerte de dos agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua ha desatado una tensión binacional entre México y Estados Unidos, luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reclamara una mayor compasión al gobierno mexicano.

Esto luego de que el pasado 19 de abril se diera a conocer la muerte de un convoy que regresaba de un operativo contra narcolaboratorios, entre ellos Pedro Oseguera, titular de investigación en Chihuahua, así como los 2 agentes.

¿Qué pasó con los agentes de Estados Unidos en Chihuahua?

El procurador general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, explicó que durante la madrugada del domingo, la camioneta en la que viajaban las víctimas se accidentó y cayó a un barranco.

"Había un convoy de cinco vehículos. El vehículo accidentado iba al frente, liderando el convoy. Era de noche, alrededor de las 2 de la madrugada, y parece que derrapó en una zona y cayó a un barranco, lo que provocó que la camioneta explotara", detalló el funcionario.

En la tragedia murieron dos agentes, que de acuerdo al Washington Post, pertenecían al Servicio Secreto de los Estados Unidos, y que prestaban apoyo en labores de inteligencia.

🇺🇸🇲🇽 White House Press Secretary Karoline Leavitt:

I think President Trump would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the two American lives lost considering what the U.S. is doing under this president to stop drug trafficking through Mexico. pic.twitter.com/aQnThm5aGg — RusWar (@ruswar) April 23, 2026

Casa Blanca reclama compasión al gobierno mexicano

Mediante una entrevista, la vocera de la presidencia, Karoline Leavitt, hizo alusiones directas sobre el agradecimiento que las autoridades de México deberían sentir por el trabajo que desde EU se realiza para combatir el tema del narcotráfico.

"Creo que el presidente, Donald Trump, estaría de acuerdo en que un poco de compasión valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron”, expresó.

La funcionaria señaló que la Unión Americana mantiene esfuerzos constantes para frenar el avance de carteles mexicanos y la trata de personas, temas que también impactan a México.

Además, insistió en que Washington espera mayor cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

"Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a ella, para acabar con estos cárteles" añadió.

¿Qué hacían agentes de EU en México?

La polémica creció aún más cuando el Washington Post reportó que los agentes sí pertenecían al servicio secreto. Algo que, según las autoridades mexicanas, estaba totalmente fuera de proporción, porque representaría una clara violación a la soberanía nacional.

A esto se suma que el diario Los Angeles Times reveló que no era la primera vez que agentes de la CIA habrían participado en operativos contra el narcotráfico en la entidad.

Pese a esto, el fiscal de Chihuahua negó que elementos estadounidenses participaran en el desmantelamiento del narcolaboratorio.

