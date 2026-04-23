Un operativo de gran escala encabezado por el FBI y autoridades locales culminó con la detención de 43 presuntos integrantes de la organización criminal conocida como "Mexican Mafia", también llamada “La Eme”, en el sur de California.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California, 25 personas fueron arrestadas durante la jornada de hoy jueves tras ser acusadas en tres acusaciones federales por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y crimen organizado.

¿Qué delitos se les imputan a los detenidos de “La Eme” en California?

Las autoridades detallaron que los acusados operaban principalmente en el condado de Orange, donde presuntamente desarrollaban una red criminal que incluía:

Tráfico de fentanilo



Secuestros y agresiones violentas



Extorsión a negocios ilegales



Operación de casas de juego clandestinas



Un asesinato en 2025 en un motel controlado por la organización.

Según el comunicado oficial, se trata de una acusación de 66 cargos que abarca actividades delictivas registradas entre junio de 2024 y abril de 2026.

NEWS ALERT from @FBILosAngeles: 43 Mexican Mafia Gangsters Arrested on Indictments Alleging Racketeering, Drug Trafficking, Kidnapping, Assault, and Murder



Today, 25 members and associates of the Mexican Mafia prison gang were arrested on three federal indictments charging them… pic.twitter.com/rpOTZJXYIX — FBI (@FBI) April 23, 2026

¿Qué decomisaron en el operativo contra la “Mexican Mafia”?

Durante la investigación, las autoridades incautaron 4 kilogramos de fentanilo, 54.4 kilogramos de metanfetamina, 0.9 kilogramos de heroína, 3 kilogramos de cocaína, 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo

Cabe decir que estas cifras reflejan el alto impacto del narcotráfico en la región y el nivel de operación de la red criminal.

¿Cómo operaba la Mafia Mexicana desde prisión?

Uno de los hallazgos clave es que líderes de la organización, como Luis Cárdenas, dirigían operaciones desde prisión mediante el uso de teléfonos celulares ilegales y aplicaciones encriptadas.

Desde ahí ordenaban secuestros, ataques y cobro de “piso” a negocios ilícitos, consolidando su control sobre pandillas callejeras en el sur de California.

OPERATION GANGSTER’S PARADISE:@FBILosAngeles executed 30 pre-dawn raids arresting 30 alleged members of the Mexican Mafia in Southern California.



Alleged murderers, drug dealers, and racketeers all taken down.



This group is also known as “La Eme,” the “gang of gangs,” known… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 23, 2026

¿Qué penas enfrentan los acusados?

Las autoridades federales advirtieron que, de ser encontrados culpables, los implicados podrían enfrentar:

Cadena perpetua por delitos como secuestro y asesinato



Pena de muerte en casos específicos de homicidio



Décadas de prisión federal por narcotráfico y crimen organizado.

Cabe señalar que, conforme al sistema judicial de Estados Unidos, todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Este operativo representa uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en la región en los últimos años; ¿será suficiente este tipo de acciones para frenar el poder de las redes criminales que operan desde las cárceles y las calles?