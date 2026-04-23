Avanza el “muro inteligente": así luce el nuevo tramo fronterizo entre Ciudad Juárez y Estados Unidos

La construcción del muro fronterizo entre Ciudad Juárez, México, y Nuevo México, Estados Unidos, ya es una realidad visible. Autoridades estadounidenses confirmaron que el proyecto alcanzó sus primeros 100 metros de avance, como parte de la estrategia conocida como “muro inteligente”, impulsada desde la presidencia de Donald Trump.

La obra forma parte de un plan más amplio que contempla 370 kilómetros de muro físico, además de unos 640 kilómetros de infraestructura tecnológica en el sector fronterizo de El Paso, uno de los puntos más transitados entre ambos países.

¿Qué es el “muro inteligente” en la frontera?

El llamado muro inteligente no se limita a una barrera física; de acuerdo con autoridades estadounidenses, el proyecto incluye sensores, cámaras de vigilancia, drones y sistemas de monitoreo que buscan reforzar el control migratorio y detectar cruces irregulares en tiempo real.

Este enfoque combina infraestructura tradicional con tecnología avanzada para mejorar la seguridad fronteriza, especialmente en zonas consideradas de alto flujo migratorio como Ciudad Juárez.

🚨BREAKING: The U.S. government is about to SEIZE border land in New Mexico to have the Wall built on it! This coming after that state's leadership Refused to allow it to be bought.



The U.S. government filed condemnation paperwork today, and the wall WILL be constructed there!… pic.twitter.com/LTdthA0pjX — Jeff Rainforth (@liberty_clarion) April 18, 2026

¿Dónde se construye el muro y por qué es clave esta zona?

El nuevo tramo del muro se levanta en la frontera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo México, una región estratégica por su cercanía con El Paso, Texas, uno de los cruces más importantes entre México y Estados Unidos.

Según reportes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), esta área ha sido identificada como prioritaria debido al alto número de cruces migratorios y actividades de vigilancia.

¿Por qué genera polémica la construcción del muro fronterizo?

La reactivación y avance del muro fronterizo reaviva el debate político y social. Mientras el gobierno estadounidense sostiene que se trata de una medida para reforzar la seguridad nacional, diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos advierten sobre sus posibles impactos. Entre las principales preocupaciones destacan:



Efectos en comunidades fronterizas



Riesgos para migrantes



Impacto ambiental en la región.

Además, expertos señalan que el uso de tecnología intensiva plantea desafíos en materia de privacidad y vigilancia.

“Sus Días Están Contados!” Sara Carter, zar antidrogas de Trump, amenaza a cárteles desde la frontera

¿Qué sigue para el proyecto fronterizo?

El avance de estos primeros 100 metros marca solo el inicio de una obra de gran escala. Las autoridades de Estados Unidos prevén que la construcción continúe de manera progresiva en los próximos meses, integrando tanto barreras físicas como sistemas digitales.

El tema del muro fronterizo México–Estados Unidos sigue siendo uno de los más buscados y debatidos a nivel global, especialmente por su impacto en la migración, la política y la seguridad regional. Mientras el muro avanza, la discusión también crece: ¿es esta una solución efectiva o una medida que profundiza la división entre dos naciones históricamente conectadas?

