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Donald Trump hoy: El minuto a minuto de sus anuncios clave y cómo impactan en México

Sigue en tiempo real las declaraciones de Donald Trump hoy, 23 de abril. De la tregua en Líbano al impacto en la economía. Actualización constante.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Donald Trump muestra una orden ejecutiva firmada sobre la visa de tarjeta dorada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025. REUTERS.
Donald Trump hoy; últimas noticias y anuncios desde la Casa Blanca | Reuters

Escrito por: Viridiana Castillo

Día de alta tensión y movimientos estratégicos en Washington. El presidente Donald Trump hoy ha tomado el centro del escenario global con una serie de anuncios que van desde la política energética hasta la mediación en conflictos armados.

En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te llevamos el minuto a minuto de sus declaraciones y cómo estas impactan directamente en el bolsillo y la seguridad de México.

Trump amenaza al Reino Unido con 'grandes aranceles'

La agenda de hoy de Donald Trump dio un giro inesperado hacia la guerra comercial. El mandatario lanzó una dura advertencia al Reino Unido tras la implementación de un impuesto a los servicios digitales que afecta a gigantes tecnológicos estadounidenses.

'No nos gusta cuando atacan a las empresas estadounidenses... podemos responder a eso muy fácilmente poniendo un gran arancel al Reino Unido, así que mejor que tengan cuidado'.

¿El Gobierno compra Spirit Airlines? La inusual propuesta de Trump para salvar empleos

En un giro inesperado durante su jornada de anuncios, el presidente Donald Trump hoy puso sobre la mesa una propuesta que ha dejado boquiabiertos a los analistas de Wall Street: la posible adquisición de Spirit Airlines (una aerolínea de bajo costo)por parte del gobierno para evitar su quiebra.

'Creo que simplemente la compraremos. La obtendríamos virtualmente libre de deudas', declaró el mandatario.

Su estrategia es puramente empresarial: comprar ahora que la aerolínea está en crisis, salvar los puestos de trabajo y, una vez que el precio del petróleo baje gracias a la tregua en Medio Oriente, venderla con ganancias.

'Control total': Trump presume éxito del bloqueo y lanza dura advertencia económica

La narrativa de la Casa Blanca dio un giro hacia la demostración de fuerza. En sus declaraciones más recientes, el presidente Donald Trump hoy aseguró que el bloqueo estratégico que mantiene su administración es un éxito rotundo, afirmando que tienen el 'control completo' de las rutas clave. Y fue más allá al burlarse de posibles intentos de sabotaje, como la colocación de minas marinas, advirtiendo que tales tácticas solo perjudicarían las finanzas de quienes las intenten.

'Lo que hemos hecho con el bloqueo es increíble, nadie pasa'.

'Hay una gran oportunidad de paz': El optimismo de Donald Trump hoy

El presidente Donald Trump hoy suavizó el tono al expresar su confianza en el futuro de la región. Tras las advertencias sobre el riesgo atómico, el mandatario aseguró ante los medios en la Casa Blanca que el escenario actual es propicio para un desenlace histórico.

'Creo que hay una muy buena oportunidad de tener paz', declaró Trump, refiriéndose a las negociaciones en curso entre Israel y el Líbano.

El equipo detrás de la tregua: Trump blinda el acuerdo con su círculo de hierro

La extensión del alto al fuego entre Israel y Líbano no es un esfuerzo individual. En sus más recientes declaraciones y publicaciones oficiales, Donald Trump hoy ha querido dejar claro que cuenta con el respaldo total de su gabinete para garantizar que esta pausa de tres semanas se convierta en algo permanente.

El presidente destacó la presencia en la Oficina Oval de figuras clave como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, y los embajadores Mike Huckabee (Israel) y Michel Issa (Líbano).

'No creo que haya nada peor que tener un holocausto nuclear en Europa'.

El 'Factor Irán': Trump busca una negociación histórica para frenar la crisis

El panorama se aclara. No se trata solo de detener los misiles, sino de sentar a los actores clave a la mesa. Tras sus advertencias sobre la seguridad en Europa, el presidente Donald Trump hoy reveló que el objetivo final de la tregua es forzar una negociación directa con Irán que estabilice la región de forma definitiva.

'Sería algo maravilloso lograr que esto se resuelva simultáneamente con lo que estamos haciendo en Irán'.

Trump lanza alerta mundial: 'No hay nada peor que un holocausto nuclear en Europa'

La tensión en la Oficina Oval ha subido de tono. Tras anunciar la tregua en el Líbano, el presidente Donald Trump hoy subió la apuesta al hablar sobre la amenaza de Irán, mencionando escenarios catastróficos para las principales capitales europeas.

'No creo que haya nada peor que tener un holocausto nuclear en Europa; Londres, París y varios lugares en Alemania están en la mira', declaró el mandatario.

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