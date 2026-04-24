Donald Trump hoy: El minuto a minuto de sus anuncios clave y cómo impactan en México

Día de alta tensión y movimientos estratégicos en Washington. El presidente Donald Trump hoy ha tomado el centro del escenario global con una serie de anuncios que van desde la política energética hasta la mediación en conflictos armados.

En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te llevamos el minuto a minuto de sus declaraciones y cómo estas impactan directamente en el bolsillo y la seguridad de México.

Trump amenaza al Reino Unido con 'grandes aranceles'

La agenda de hoy de Donald Trump dio un giro inesperado hacia la guerra comercial. El mandatario lanzó una dura advertencia al Reino Unido tras la implementación de un impuesto a los servicios digitales que afecta a gigantes tecnológicos estadounidenses.

.@POTUS on the U.K.'s Digital Services Tax: "We don’t like it when they target American companies... we've been looking at it, and we can meet that very easily by just putting a big tariff on the U.K., so they better be careful." pic.twitter.com/AhwQhz5K4Y — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

'No nos gusta cuando atacan a las empresas estadounidenses... podemos responder a eso muy fácilmente poniendo un gran arancel al Reino Unido, así que mejor que tengan cuidado'.

¿El Gobierno compra Spirit Airlines? La inusual propuesta de Trump para salvar empleos

En un giro inesperado durante su jornada de anuncios, el presidente Donald Trump hoy puso sobre la mesa una propuesta que ha dejado boquiabiertos a los analistas de Wall Street: la posible adquisición de Spirit Airlines (una aerolínea de bajo costo)por parte del gobierno para evitar su quiebra.

.@POTUS on Spirit Airlines: "I think we just buy it. We'd be getting it virtually debt-free. They have some good aircraft, good assets — and when the price of oil goes down, we'll sell it for a profit. I'd love to be able to save those jobs... I like having a lot of airlines so… pic.twitter.com/4AxH8ftuxE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

'Creo que simplemente la compraremos. La obtendríamos virtualmente libre de deudas', declaró el mandatario.

Su estrategia es puramente empresarial: comprar ahora que la aerolínea está en crisis, salvar los puestos de trabajo y, una vez que el precio del petróleo baje gracias a la tregua en Medio Oriente, venderla con ganancias.

'Control total': Trump presume éxito del bloqueo y lanza dura advertencia económica

La narrativa de la Casa Blanca dio un giro hacia la demostración de fuerza. En sus declaraciones más recientes, el presidente Donald Trump hoy aseguró que el bloqueo estratégico que mantiene su administración es un éxito rotundo, afirmando que tienen el 'control completo' de las rutas clave. Y fue más allá al burlarse de posibles intentos de sabotaje, como la colocación de minas marinas, advirtiendo que tales tácticas solo perjudicarían las finanzas de quienes las intenten.

.@POTUS: "What we've done with the blockade is amazing... We have complete control." pic.twitter.com/PwB8ru9puX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

'Lo que hemos hecho con el bloqueo es increíble, nadie pasa'.

'Hay una gran oportunidad de paz': El optimismo de Donald Trump hoy

El presidente Donald Trump hoy suavizó el tono al expresar su confianza en el futuro de la región. Tras las advertencias sobre el riesgo atómico, el mandatario aseguró ante los medios en la Casa Blanca que el escenario actual es propicio para un desenlace histórico.

.@POTUS on Israel and Lebanon: "I think there's a very good chance of having peace." pic.twitter.com/ljlwsiASTv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

'Creo que hay una muy buena oportunidad de tener paz', declaró Trump, refiriéndose a las negociaciones en curso entre Israel y el Líbano.

El equipo detrás de la tregua: Trump blinda el acuerdo con su círculo de hierro

La extensión del alto al fuego entre Israel y Líbano no es un esfuerzo individual. En sus más recientes declaraciones y publicaciones oficiales, Donald Trump hoy ha querido dejar claro que cuenta con el respaldo total de su gabinete para garantizar que esta pausa de tres semanas se convierta en algo permanente.

El presidente destacó la presencia en la Oficina Oval de figuras clave como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, y los embajadores Mike Huckabee (Israel) y Michel Issa (Líbano).

.@POTUS: "We had a great meeting with very high officials of Lebanon and very high officials of Israel... They've agreed to an additional three weeks of ceasefire... It'll be a wonderful thing to get this worked out simultaneously with what we're doing in Iran." https://t.co/Aok4VOGE6G pic.twitter.com/faS4Z6JAhv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

'No creo que haya nada peor que tener un holocausto nuclear en Europa'.

El 'Factor Irán': Trump busca una negociación histórica para frenar la crisis

El panorama se aclara. No se trata solo de detener los misiles, sino de sentar a los actores clave a la mesa. Tras sus advertencias sobre la seguridad en Europa, el presidente Donald Trump hoy reveló que el objetivo final de la tregua es forzar una negociación directa con Irán que estabilice la región de forma definitiva.

'Sería algo maravilloso lograr que esto se resuelva simultáneamente con lo que estamos haciendo en Irán'.

Trump lanza alerta mundial: 'No hay nada peor que un holocausto nuclear en Europa'

La tensión en la Oficina Oval ha subido de tono. Tras anunciar la tregua en el Líbano, el presidente Donald Trump hoy subió la apuesta al hablar sobre la amenaza de Irán, mencionando escenarios catastróficos para las principales capitales europeas.

.@POTUS on Iran: "I think there would be nothing worse than having nuclear holocaust in Europe; London, Paris, various places in Germany — all targeted." pic.twitter.com/zSuQvwh67t — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2026

'No creo que haya nada peor que tener un holocausto nuclear en Europa; Londres, París y varios lugares en Alemania están en la mira', declaró el mandatario.