Saqueo de millones de dólares en Paraguay tras trágico accidente de avioneta que transportaba dinero

Un accidente de avioneta en Paraguay dejó un piloto muerto, varios heridos y una escena inesperada; millones de dólares quedaron esparcidos tras el impacto y pobladores llegaron al lugar para tomar el dinero en medio del caos.

El siniestro ocurrió en días recientes en una zona rural de Minga Guazú, cerca de Ciudad del Este; la aeronave transportaba grandes cantidades de efectivo y, tras caer, los billetes quedaron dispersos entre los restos, lo que provocó la llegada de personas que comenzaron a recogerlos.

¿Qué pasó con la avioneta que transportaba dinero en Paraguay?

La avioneta, un modelo bimotor utilizado para traslado de valores, presuntamente sufrió una falla durante el vuelo, lo que derivó en la caída; reportes preliminares señalan un problema en uno de los motores antes del impacto.

A bordo viajaban varias personas; el piloto murió en el lugar, mientras que otros ocupantes fueron rescatados con vida y trasladados a hospitales; el accidente activó protocolos de emergencia en la zona y movilizó a cuerpos de seguridad.

▶️ AVIONETA SE ESTRELLÓ CERCA DEL AEROPUERTO | 🚨✈️



Una avioneta cayó este sábado a pocos metros del Aeropuerto Internacional Guaraní, en Minga Guazú.



🛩️ La aeronave involucrada es una Cessna 402B con matrícula ZP-BEE.



💥 Según los primeros datos, transportaba valores al… pic.twitter.com/qNMSREh6BD — DELPY 📱🎬 (@delpynews) April 18, 2026

Saqueo tras el accidente: dinero esparcido y sin control

Tras el impacto, la escena cambió rápidamente; billetes en dólares y reales quedaron visibles entre los restos de la avioneta, lo que atrajo a habitantes cercanos; en videos difundidos, se observa a personas tomando fajos de dinero sin intervención inmediata.

Autoridades confirmaron que una parte importante del efectivo desapareció; se estima que al menos 2 millones de dólares fueron sustraídos tras el accidente, lo que abrió una línea de investigación paralela.

🔴 Cinco allanamientos se realizaron en Minga Guazú tras la caída de una avioneta que transportaba 5 millones de dólares. Investigan el robo de 1.5 millones, mientras intentan identificar a los responsables del faltante. Las investigaciones continúan. pic.twitter.com/18Ta4xEwA3 — Prensa 360 - Itapúa (@prensaitapua360) April 23, 2026

¿Cuánto dinero transportaba la aeronave?

La avioneta transportaba aproximadamente 15 millones de reales brasileños (unos 3 millones de dólares), además de 5 millones de dólares en efectivo y dinero en guaraníes paraguayos, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

La magnitud del efectivo explica lo que ocurrió tras el accidente; al quedar los billetes esparcidos en la zona rural, pobladores llegaron rápidamente y comenzaron a recogerlos, lo que derivó en la desaparición de cerca de 2 millones de dólares, según autoridades que ya investigan el saqueo.

Investigación abierta: accidente, dinero y posibles redes criminales

Las autoridades paraguayas mantienen abiertas varias líneas de investigación; por un lado, buscan determinar las causas exactas del accidente, ya sea una falla mecánica o un error operativo.

Por otro, indagan la desaparición del dinero y posibles actividades delictivas en la zona fronteriza; se ha detectado la presencia de grupos que intentarían recuperar el efectivo mediante engaños, utilizando incluso uniformes falsos.