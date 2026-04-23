8 muertos en cárceles de Venezuela en una semana, algunos en “absoluta crueldad”, acusa ONG

En un plazo de sólo siete días, ocho presos en Venezuela murieron bajo custodia de la dictadura. El caso más reciente se trató de Rosqui Norberto Escalona, un hombre de 71 años recluido en la cárcel de Uribana.

Crisis en Venezuela: el caso de desatención médica de Rosqui Escalona

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que Escalona falleció en condiciones de “absoluta crueldad”. El septuagenario presentó graves problemas de salud, por lo que los custodios lo trasladaron dos veces a un hospital local.

🚨#DenunciaOVP Rosqui Norberto Escalona, de 71 años de edad, privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria, Uribana #Lara, murió bajo condiciones de absoluta crueldad.

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Desde el viernes #17Abr el septuagenario presentaba graves padecimientos de salud, que… pic.twitter.com/lsOpIl22xK — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 22, 2026

No obstante, algunos testigos revelan que presionaron al personal médico para que le dieran un alta prematura.

Escalona murió el 22 de abril de 2026 durante el camino de regreso a la cárcel. El OVP atribuye esta tragedia a la desatención médica que padecen los privados de libertad. Todo ocurrió pese a que la cárcel de Uribana cuenta con medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Violencia en Yare III y Rodeo IV dejan saldo de siete reclusos fallecidos

Desafortunadamente, esta muerte no es la única ocurrida en una cárcel de Venezuela.

En los últimos días, el país sudamericano registra violencia extrema y precariedad en su sistema carcelario. El OVP documentó cinco muertos tras un motín en Yare III ocurrido apenas el 20 de abril. El incidente causó traslados masivos de detenidos, mientras familias de presos exigen desesperadamente una “prueba de vida” de sus parientes.

En Rodeo IV, dos reclusos murieron en menos de 24 horas. Las muertes ocurrieron presuntamente por paros respiratorios vinculados a condiciones insalubres, ya que el hacinamiento extremo domina las prisiones. En las cárceles venezolanas, los presos enfrentan falta de agua potable, desnutrición y la atención médica brilla por su ausencia.

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¿Qué dice el OVP sobre la violación de derechos humanos en las prisiones?

Ante esta gravedad, el OVP anunció que llevará estos casos ante el Alto Comisionado de la ONU y la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela con un objetivo claro: activar mecanismos internacionales que obliguen al Estado a garantizar el derecho fundamental a la vida de los reclusos.