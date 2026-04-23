“Sin certeza ni seguridad no hay inversión”: asegura embajador de EU tras proyecto de Mexinol en México

La llegada de inversiones millonarias a México como la de Mexinol no solo se necesita capital, también confianza, reglas claras y seguridad. Así lo dejó claro el embajador de Estados Unidos (EU) en el país, Ronald Johnson, durante un evento clave en Sinaloa.

En la colocación de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol, el diplomático lanzó un mensaje directo: "sin certeza jurídica, sin condiciones de seguridad y sin combate real a la corrupción, las grandes inversiones simplemente no prosperan."

¿Qué dijo el embajador de EU sobre la inversión en México?

Ron Johnson fue claro y sin rodeos. Señaló que el sector privado necesita condiciones firmes para apostar por proyectos de gran escala, especialmente cuando se trata de miles de millones de dólares.

Explicó que la inversión funciona como el agua: "fluye hacia donde hay estabilidad y desaparece cuando hay incertidumbre". Por eso, insistió en que las empresas buscan entornos donde sus recursos estén protegidos y las reglas sean claras.

El mensaje llega en un momento clave, cuando México busca consolidarse como uno de los principales destinos de inversión en América del Norte.

🇺🇸🇲🇽 El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), afirmó que para que inversiones como la de Mexinol prosperen se necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. La empresa representa uno de los mayores proyectos de inversión extranjera en… pic.twitter.com/P71oH2uffR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 23, 2026

Mexinol: la inversión de 3.3 mil millones que pone a prueba a México

El proyecto Pacífico Mexinol representa una de las apuestas más grandes de inversión extranjera en el país, con un monto de 3.3 mil millones de dólares.

Además, se perfila como la planta de metanol de ultra bajas emisiones más grande del mundo, con operaciones previstas para iniciar en 2029.

Para Estados Unidos, este tipo de proyectos son clave para fortalecer la seguridad energética de la región, una prioridad tanto para el presidente Donald Trump como para la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción…”



“Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan…”



Duras palabras del embajador de EU, Ron Johnson



Acudió a un evento de la planta de gas metanol Pacifico Mexinol, en Sinaloa pic.twitter.com/GR8GApaylK — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 23, 2026

Corrupción y falta de certeza: los frenos para nuevas inversiones

Uno de los puntos más duros del discurso fue el señalamiento a la corrupción. Johnson advirtió que este problema no solo retrasa proyectos, sino que también encarece costos, limita la competencia y reduce la confianza de los inversionistas.

También subrayó que ninguna empresa arriesga su dinero en lugares donde no hay transparencia o donde las reglas pueden cambiar sin claridad.

En ese contexto, recordó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a los países a reforzar medidas contra la corrupción y garantizar condiciones justas para las inversiones.

Les comparto el mensaje que acabo de dar en Sinaloa. https://t.co/wc3wkIxqaL pic.twitter.com/Mzfve23OmQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 23, 2026

Más allá de un solo proyecto, lo que está en juego es la capacidad de México para atraer y mantener inversiones de gran escala.

La relación comercial entre México y Estados Unidos es una de las más importantes del mundo, con intercambios que superan los 873 mil millones de dólares anuales. Esto coloca al país en una posición estratégica, pero también bajo presión para ofrecer condiciones competitivas.

El mensaje del embajador es que México tiene el potencial, pero necesita garantizar seguridad, certeza y transparencia para que ese potencial se traduzca en crecimiento real.