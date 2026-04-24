Misterio por la muerte de modelo y aspirante a reina de belleza en Brasil; cayó del piso 13 y su pareja aparece sin vida en celda

La modelo y aspirante a reina de belleza, Ana Luiza Mateus Souza, murió tras caer del piso 13 de un edificio en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, la madrugada del 22 de abril; horas después, su pareja fue encontrada sin vida dentro de una celda, mientras se investigaba el posible feminicidio en Brasil.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 29 años, candidata a Miss Cosmo Brasil, pasó la noche discutiendo con su pareja dentro del departamento donde se hospedaban; vecinos alertaron por los gritos y minutos después ocurrió la caída desde el balcón.

¿Qué pasó dentro del departamento antes de la caída?

La escena se desarrolló en un inmueble alquilado en la zona de Barra; según testimonios recabados por autoridades, la pareja sostuvo al menos dos discusiones durante la madrugada; en uno de los momentos, el hombre salió del departamento y regresó después de intercambiar mensajes con la víctima.

Minutos más tarde, la tensión volvió a escalar; los ruidos alertaron a vecinos y personal de seguridad, pero cuando intentaron intervenir, la modelo ya había caído desde el piso 13 hacia el área común del condominio.

¿Por qué detuvieron a su pareja tras la muerte de Ana Luiza Mateus Souza?

El hombre fue localizado dentro del departamento cuando llegaron las autoridades; de acuerdo con la investigación inicial, habría manipulado el cuerpo de la víctima tras la caída, lo que derivó en su detención como principal sospechoso.

La Fiscalía abrió una carpeta por feminicidio, mientras peritos aseguraban el lugar para analizar indicios que permitan reconstruir lo ocurrido durante las últimas horas de la modelo en Brasil.

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La muerte en celda que cambia el rumbo del caso

Horas después de ser detenido, el sospechoso fue encontrado sin vida dentro de una celda; el hallazgo ocurrió mientras avanzaban las diligencias del caso, lo que complicó la línea de investigación y dejó sin una versión completa de los hechos.

El cuerpo fue localizado sin signos vitales en el área de detención, presuntamente se quitó la vida con una prenda de vestir, lo que obligó a abrir una nueva indagatoria paralela para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Un caso que queda abierto y bajo investigación

La muerte de Ana Luiza Mateus Souza mantiene abiertas varias líneas de investigación; las autoridades buscan determinar si hubo responsabilidad directa en la caída, así como reconstruir los últimos momentos dentro del departamento.