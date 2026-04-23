Tiroteo en centro comercial de Luisiana; hay 10 heridos

En el estado de Luisiana, en Estados Unidos, ocurrió un tiroteo en el interior de un centro comercial hoy 23 de abril de 2026, el cual ha dejado un saldo preliminar de 10 personas lesionadas.

El ataque fue confirmado por Jeff Landry, gobernador de la entidad, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. El tiroteo sucedió en el centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge.

Mientras que el Departamento de Policía de Baton Rouge informó que hay 10 personas heridas, de las cuales dos están en estado crítico.