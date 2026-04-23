Tiroteo en centro comercial de Luisiana; hay 10 heridos
El tiroteo ocurrió en el Mall of Louisiana, en Baton Rouge este jueves 23 de abril de 2026; hay dos personas heridas en estado crítico, informó la policía.
En el estado de Luisiana, en Estados Unidos, ocurrió un tiroteo en el interior de un centro comercial hoy 23 de abril de 2026, el cual ha dejado un saldo preliminar de 10 personas lesionadas.
El ataque fue confirmado por Jeff Landry, gobernador de la entidad, en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. El tiroteo sucedió en el centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge.
Mientras que el Departamento de Policía de Baton Rouge informó que hay 10 personas heridas, de las cuales dos están en estado crítico.
I am aware of the active shooter scene at the Mall of Louisiana. I am in coordination with law enforcement and we will update as we know more. Please avoid the area.— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) April 23, 2026
Sharon and I are praying for those affected and are grateful for a quick response by our law enforcement…