VIDEO | Con comandos “armados hasta los dientes”, Irán incauta dos barcos cargueros en el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán aseguró que incautó dos barcos cargueros que transitaban por el estrecho de Ormuz hoy 23 de abril de 2026, en medio del estancamiento de las pláticas de paz que lleven fin al conflicto con Estados Unidos.

La televisión estatal iraní mostró a tropas enmascaradas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaría Islámica a bordo de una lancha al lado del MSC Francesca, después subieron una escalera de cuerda para abrir una puerta y saltar a bordo con rifles en mano.

Otras imágenes mostraban otro barco carguero llamado Epaminondas. Irán asegura que tiene control de ambos barcos y los acusa de tratar de cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización.

🚨🇮🇷 BREAKING: IRGC Navy released footage of seizing the MSC Francesca and Epaminondas container ships in the Strait of Hormuz. https://t.co/Lft6ejMj0Q pic.twitter.com/Sg4NB7AbzB — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 22, 2026

Por qué el estrecho de Ormuz es vital para el comercio mundial de energía

Este escenario es preocupante, ya que por dicha zona transita una quinta parte del petróleo y gas que es consumido en el mundo. Usualmente, alrededor de 130 barcos entran y salen del golfo Pérsico diariamente, pero debido al bloqueo, esa cantidad se ha reducido a apenas unas cuantas naves al día.

Quiénes son los marineros retenidos en el MSC Francesca y el Epaminondas

Al menos 20 iraníes “armados hasta los dientes” entraron a los barcos y las tripulaciones están bajo control iraní, aunque los están tratando bien, aseguró un familiar de uno de los marineros a la agencia de noticias Reuters.

La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir al petróleo tras escalada entre Estados Unidos, Irán e Israel

El MSC Francesca tiene bandera de Panamá. “Las negociaciones entre MSC e Irán continúan, nuestros marineros están bien”, declaró Filip Radulovic, ministro de Asuntos Marítimos de Montenegro, a la emisora estatal RTCG. Según indicó, cuatro marineros del b, incluido su capitán, son de Montenegro.

Mientras que el Epaminondas es operado por una empresa griega, cuenta con una tripulación de 21 personas entre ucranianos y filipinos, asegura la guardia costera de Grecia.

Antecedentes de la crisis: del ataque al ayatola Jamenei al bloqueo naval

Cabe recordar que Irán comenzó a bloquear el estrecho de Ormuz y colocaron minas en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero de 2026 que dejó la muerte del ayatola Alí Jamenei. Hace unas semanas, la Armada estadounidense comenzó el bloqueo de barcos iraníes en dicha zona.

La respuesta de Donald Trump ante la presencia de minas iraníes

En este contexto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó que la Armada estadounidense dispare a los barcos iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz y que los navíos estadounidenses tripliquen sus labores para removerlas.

“He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

