“Está en juego la democracia": Coparmex advierte que la renuncia de Taddei al INE no basta y exige investigar la corrupción

El sector patronal de México lanzó un contundente posicionamiento tras la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, advirtió que no basta únicamente con la renuncia de la funcionaria para dar por cerrado el capítulo de severas irregularidades en el árbitro electoral. Para la iniciativa privada, es una exigencia indispensable que las autoridades competentes investiguen a fondo, esclarezcan cada uno de los hechos denunciados y determinen las responsabilidades penales y administrativas que correspondan contra quienes resulten implicados.

El reclamo del empresariado surge en medio de un ambiente de profunda indignación por la red de complicidades y opacidad que provocó la salida de la expresidenta del organismo. Cabe recordar que la gestión de Taddei se vio severamente acorralada tras revelarse adjudicaciones de contratos millonarios a empresas favorecidas, entre los que destaca un monto por hasta 198.7 millones de pesos a firmas con severos señalamientos por el uso de factureras y simulación de operaciones.

La indignación escaló aún más al documentarse que colaboradores cercanos, como su propio chofer, cobraban sueldos elevados mientras fungían simultáneamente como apoderados legales de los proveedores beneficiados, motivo por el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene carpetas de investigación abiertas.

🏥 En #COPARMEX sostenemos que las cuotas obrero-patronales deben reflejarse en una atención médica digna, oportuna y de calidad. Garantizar el abasto de medicamentos y personal suficiente es fundamental para que los trabajadores y sus familias reciban la atención que necesitan.… pic.twitter.com/Ugzee1c7lc — Coparmex Nacional (@Coparmex) October 26, 2026

¿Qué perfil debe tener la nueva presidencia del INE rumbo a las elecciones de 2027?

De cara a la designación de la nueva titularidad del órgano electoral y con la mirada puesta en las elecciones de 2027, el líder de Coparmex enfatizó que la Cámara de Diputados debe actuar con absoluta responsabilidad institucional. Juan José Sierra subrayó que en el proceso de selección se tiene que priorizar la independencia política, la capacidad técnica probada y la solidez ética de los aspirantes, asegurando que devolverle la credibilidad al arbitraje es un pilar fundamental para la estabilidad democrática del país.

"Lo que está en juego es la democracia del país y las libertades, por eso es tan importante esta confianza y la certeza de quién encabece el instituto", puntualizó el dirigente patronal. Para el sector privado, la salida de Taddei no debe traducirse en un carpetazo, sino en el punto de partida para desmantelar cualquier esquema de impunidad, garantizando que el próximo relevo devuelva la imparcialidad y la certeza a las instituciones electorales.