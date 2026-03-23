Coparmex pide frenar cambios electorales y priorizar la estabilidad

En medio del debate nacional sobre una posible reforma electoral y la ruta alterna conocida como “Plan B”, la Coparmex lanzó un posicionamiento contundente: México necesita certeza, no modificaciones a las reglas del sistema democrático en este momento.

A través de un comunicado dirigido a legisladores de todo el país, el organismo empresarial insistió en que abrir la puerta a cambios en materia electoral podría generar más incertidumbre que soluciones. En lugar de ello, llamó a enfocar los esfuerzos en atender los temas que hoy impactan directamente a la ciudadanía y al desarrollo económico.

Reforma electoral no es prioridad: Coparmex llama a fortalecer el Estado de derecho

La Coparmex fue clara al reiterar su postura: “la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento”. Bajo este argumento, advirtió que el país atraviesa una etapa en la que se requiere estabilidad política y certidumbre jurídica para enfrentar desafíos clave.

En ese sentido, subrayó que México necesita fortalecer el Estado de derecho, mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el acceso a energía suficiente y confiable. Estos factores, apuntó, son fundamentales para que las empresas puedan planear, invertir y generar empleos.

🔵 Senador @SalazarLuisFer



La mejor #ReformaElectoral es que no haya reforma electoral.



Empresas, colaboradores y miles de familias necesitan seguridad, certeza jurídica para la inversión y enfoque en las verdaderas prioridades del país.#PlanB pic.twitter.com/dnUhx7mxUK — Coparmex Coahuila Sureste (@Coparmexcoah) March 22, 2026

Además, el organismo empresarial alertó sobre los riesgos de abrir debates que, lejos de fortalecer la democracia, podrían intensificar la polarización.

“El momento exige responsabilidad institucional”, remarcó, al tiempo que pidió a los actores políticos concentrarse en los problemas que realmente inciden en la vida diaria de la población.

Coparmex advierte que reforma electoral afectaría inversión y confianza económica

Dentro de su posicionamiento, la Coparmex también hizo énfasis en que modificar las reglas electorales en el contexto actual enviaría señales negativas a los mercados y a los inversionistas. La estabilidad política, señaló, es un pilar indispensable para la confianza económica.

Asimismo, destacó que una reforma de gran calado requiere consensos amplios y un diálogo nacional sólido, condiciones que —según advirtió— no se observan actualmente. Imponer cambios sin estos acuerdos podría debilitar la legitimidad institucional.

En paralelo, recordó que existen prioridades urgentes como la seguridad, la salud y el crecimiento económico, las cuales demandan atención inmediata. En su visión, desviar la discusión hacia una reforma electoral podría distraer recursos y esfuerzos de estos temas fundamentales.