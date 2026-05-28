CDMX aprueba NUEVAS reglas para cirugías estéticas en menores de edad: ¿Qué dice la ley?

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó una reforma que será clave para la regulación de cirugías estéticas en casos de personas menores de edad al hacer oficial la llamada Ley Nicole.

La decisión legislativa será fundamental para conocer las nuevas reglas que se aplicarán tras reformar la Ley de Salud de la CDMX, las cuales entrarán en vigor este 2026.

¿Qué dice la Ley Nicole para regular las cirugías estéticas en CDMX?

Con 51 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, diputados aprobaron reformar la ley en materia de prohibición de intervenciones estéticas en menores de edad.

Ahora las cirugías estéticas en la capital del país no deberán realizarse en menores de 18 años, salvo cuando exista una justificación médica orientada a preservar su salud.

Casos de cirugías exentos de la Ley Nicole en CDMX

La Ley Nicole también contempla excepciones y estas serán en casos donde la o el menor de edad tenga que someterse a una intervención de carácter reconstructivo, derivado de malformaciones congénitas, accidentes o enfermedades.

Al tratarse de un caso de salud, deberá haber una valoración médica y multidisciplinaria que determine que alguna cirugía es necesaria para preservar o mejorar la salud física o mental y así prevenir daños graves a su desarrollo integral.

🏛️👧🏻🧒🏻💉 La #CDMX refuerza, desde el #CongresoCDMX, la protección de niñas, niños y adolescentes con restricciones a las cirugías estéticas en menores de edad. pic.twitter.com/r3qs0tJQ67 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 28, 2026

¿Por qué se creó la Ley Nicole en CDMX? El caso que sacudió Durango

En marzo de 2026 se planteó una iniciativa de ley que buscaba regular las cirugías estéticas cuando un paciente sea una persona menor de 18 años de edad.

Laura Alejandra Álvarez Soto, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), precisó que cuando alguien menor o adolescente deba ser sometido a una cirugía de este tipo, tiene que existir sustento clínico.

“Hoy en la Ciudad de México es posible que menores de edad accedan a cirugías estéticas sin los controles suficientes, sin una evaluación integra y, muchas veces, bajo presiones que no alcanzan a comprender del todo”, comentó.

La Ley Nicole surgió luego de que en septiembre de 2025 una menor de 14 años llamada Paloma Nicole murió en Durango, tras una cirugía estética.

Perdió la vida cuando acudió a la clínica Santa María el 20 de septiembre de ese año tras supuestas complicaciones de problemas respiratorios, pero su papá Carlos señaló que fue sometida a una cirugía estética sin su consentimiento.

El certificado de defunción referia que la menor murió a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Paloma Yazmín y Carlos , padres de Nicole, aseguraron que no procederían legalmente, pero el 21 de septiembre pasado, él acudió a la fiscalía para denunciar lo sucedido.

Carlos dijo que al revisar el cuerpo en la funeraria notó cicatrices y un corpiño quirúrgico que confirmaban un procedimiento de aumento de busto.

Sin embargo, su mamá y Víctor "N", padrastro de Paloma Nicole, fueron detenidos al ser acusados por la muerte de la menor de 14 años tras cirugía estética.

Fueron acusados de omisión de cuidados, falsificación de documentos, usurpación de profesión y complicidad.