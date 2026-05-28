Aprueban Reforma Judicial: Aplazan la elección a 2028 y avalan reelección en el TEPJF

Tras una sesión maratónica de más de 15 horas, la mayoría integrada por Morena, el Partido Verde y el PT en la Cámara de Diputados aprobó en lo general un nuevo paquete de modificaciones a la Reforma Judicial. Con esto, el bloque oficialista cambió por completo el calendario de las votaciones para renovar los cargos del Poder Judicial, una decisión que se tomó de forma exprés en el Pleno de San Lázaro.

Polémica cláusula provoca fisuras y abstenciones en Morena

El ajuste principal de este dictamen consiste en mover la polémica fecha para que los ciudadanos elijan a jueces, ministros y magistrados por voto popular. Originalmente planeada para 2027, la jornada electoral se postergará hasta el domingo 4 de junio de 2028. Sin embargo, el punto que encendió los reclamos de la oposición y las dudas en el propio oficialismo fue un beneficio de última hora para la cúpula electoral: una cláusula que permite la reelección y la extensión de mandato para los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

🚨#ÚLTIMAHORA | Diputados de Morena, PT y Partido Verde aprobaron la reforma judicial que aplaza para 2028 la elección de juzgadores ⚖️



✔️322 a favor



❌132 en contra



🔒22 abstenciones



👉 Además, se otorga reelección a magistrados del tribunal electoral.



El tema dividió a… pic.twitter.com/TqhYWEkMe3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

A diferencia de otras reformas donde el oficialismo ha votado de manera unánime y sin cuestionamientos, el incentivo otorgado a los integrantes del Tribunal Electoral provocó una fractura interna en la bancada de Morena, donde varios legisladores no estuvieron de acuerdo con los alcances del dictamen.

La votación en el Pleno reflejó estas inconformidades:



A favor: 322 votos por parte de las bancadas de Morena

322 votos por parte de las bancadas En contra: 132 votos de los bloques de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), a los que se sumó el voto en contra de un diputado de Morena.

132 votos de los bloques de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), a los que se sumó el voto en contra de un diputado de Morena. Abstenciones: 22 votos, todos pertenecientes a legisladores de Morena que decidieron no respaldar la línea de su partido.

Mientras la oposición acusó que retrasar la elección demuestra los errores de planeación de la reforma original y calificó el acuerdo con el Tribunal Electoral como un intercambio de favores políticos, el bloque mayoritario comenzó de inmediato con la discusión de las reservas en lo particular para concluir el proceso legislativo.