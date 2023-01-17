Copiloto de Nepal murió en la misma aerolínea que su esposo

Anju Khatiwada, era la copiloto del vuelo 691 de Yeti Airlines, el avión que se accidentó en Nepal donde murieron todos los pasajeros, y quien anteriormente vivió otra desgracia: la muerte de su esposo en la misma aerolínea.

El esposo de la copiloto murió hace 16 años cuando estaba al mando de la canina en un vuelo de Yeti Airlines que se estrelló. La pérdida fue lo que impulsó a Khatiwada a dedicarse a la aviación.

En junio de 2006, el vuelo de la aerolínea Yeti Airlines se cayó e incendió cuando transportaba arroz y alimentos a la ciudad de Joomla. Debido al accidente murieron las nueve personas abordo, entre ellas Dipak Pokhel, el esposo de Khatiwada.

Cuatro años después, y tras superar muchos obstáculos, la mujer viajó a Estados Unidos para formarse como copiloto, una vez calificada se incorporó a Yeti Airlines, la aerolínea en la que perdió la vida su pareja.

Copiloto muere en accidente aéreo en Nepal

Khatiwada, era la copiloto del vuelo 691 que se estrelló en Nepal, fue una de las seis mujeres que se desempeñaron en la cabina de los aviones de la aerolínea y había volado cerca de seis mil 400 horas.

Sesenta y ocho personas murieron el domingo tras estrellarse un vuelo nacional en Pokhara, informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, en el peor accidente aéreo ocurrido en tres décadas en la pequeña nación del Himalaya.

Entre los pasajeros del avión bimotor ATR 72 había tres bebés y tres niños, según el comunicado de la Autoridad de Aviación Civil. También un argentino, cinco indios, cuatro rusos, un irlandés, dos surcoreanos, un australiano y un francés.

El accidente aéreo fue el más mortífero en Nepal desde 1992, según la base de datos de la Red de Seguridad Aérea, cuando un Airbus A300 de Pakistan International Airlines se estrelló frente una ladera al aproximarse a Katmandú, en un hecho que dejó muertas a las 167 personas que iban a bordo.