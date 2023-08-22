Corcholatas de Morena:¿Qué actividades hicieron los aspirantes hoy 22 de agosto?
Las corcholatas de Morena siguen su última semana de corridos por la República Mexicana, ¿qué eventos tienen programados para martes 22 de agosto?
A solo una semana de finalizar el proceso interno de Morena en búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas de Morena continúan con sus actividades.
Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA), te informa sobre los eventos en vivo de las corcholatas de Morena. Hoy martes 22 de agosto los aspirantes que participan en el proceso interno del partido guinda rumbo las elecciones presidenciales de 2024, son:
- Claudia Sheinbaum
- Marcelo Ebrard
- Gerardo Fernández Noroña
- Manuel Velasco
- Adán Augusto López Hernández
- Ricardo Monreal
Marcelo Ebrard sigue sus recorridos en Chihuahua
Tan solo faltando seis días, la corcholata de Morena continúa su recorrido por la República en Chihuahua, donde tiene programados los siguientes eventos:
- Conferencia de prensa en el Centro de Convenciones Cibeles en Ciudad Juárez, Chihuahua, a las 13:45 horas
- Foro Economía para las Familias en el Centro de Convenciones Cibeles en Ciudad Juárez a las 16:30 horas
Faltan 6 días para decidir nuestro futuro pic.twitter.com/iCWycJZbgx— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 22, 2023
¿Dónde está Claudia Sheinbaum este martes?
Este martes 22 de agosto, Claudia Sheinbaum estará en la Ciudad de México para encabezar un encuentro con académicos de educación Media Superior y Superior a las 11:00 am en la alcaldía Tlalpan.
Gracias al @cceoficialmx por invitarme a esta reunión para hablar sobre mi trabajo en la Ciudad de México, así como el presente y futuro del país. pic.twitter.com/13c40zP4hA— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 21, 2023
Estas son las actividades de Gerardo Fernández Noroña hoy
Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Nayarit para continuar con el proceso interno de Morena. A lo largo del día, el aspirante tendrá los siguientes eventos:
- Encuentro con comisariados ejidales en Bahía de Banderas, Nayarit, a las 10:00 am
- Conferencia de prensa en Hotel Fray Junipero Serra en Tepic, Nayarit, a las 16:00 horas
- Asamblea informativa en Casino Los Fresnos, en Tepic, Nayarit, a las 17:00 horas
- Videocharla en el canal oficial de YouTube a las 18:00 horas
Valle de Banderas, Nayarit. pic.twitter.com/a1MRv7oACL— Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 22, 2023
¿Qué hace Manuel Velasco este martes?
En la búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la corcholata verde del Partido Verde, Manuel Velasco afirmó que 'En esta vida solo pierde quien no lo intenta'.
En esta vida— Manuel Velasco (@VelascoM_) August 22, 2023
Solo pierde
Quien no lo intenta.
¡MENOS BUROCRACIA y MÁS APOYOS directos a los deportistas! pic.twitter.com/Azvn0HsoU2
Adán Augusto López Hernández continúa con su recorrido en Tabasco
La corcholata Adán Augusto López Hernández se encuentra en la tierra de Tabasco, donde según su agenda planea encabezar diversas asambleas informativas, en:
- Parque Central Venustiano Carranza en Paraíso, Tabasco, a las 10:00 am
- Parque Central Benito Juárez en Huimanguillo, Tabasco a las 12:30 pm
- Parque Central de Nacajuca a las 16:00 horas
- Macuspana, Tabasco, a las 18:30 horas
En Huimanguillo, tierra de mujeres y hombres valientes, celebramos nuestra segunda asamblea popular de la jornada.— Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 22, 2023
En esta región de Tabasco, la semilla del movimiento germinó y dio paso al primer gobierno democrático, referente de grandes luchas sociales por la justicia, la… pic.twitter.com/8v1kTYFHvg
Estas son las actividades de Ricardo Monreal en vivo
Desde días anteriores el aspirante Ricardo Monreal notificó que este martes 22 de agosto viajará a Sonora para llevar a cabo los siguientes eventos:
- Conferencia de prensa en el Quiriego de Hermosillo, Sonora, a las 09:30 am
- Asamblea informativa en la Expo Fórum de Hermosillo a las 12:00 pm
Conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/ioH0762yTX— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 22, 2023
¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?
¡A solo una semana! Los aspirantes de Morena recorren la República Mexicana desde el pasado 19 de junio. Será el próximo domingo 27 de agosto cuando las corcholatas finalicen de manera oficial todos los eventos y posteriormente, del 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.
¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?
Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas, a primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena, mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.
Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se procederá al sorteo y serán cuatro las elegidas. El resultado de quien sea elegido se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.
¡Toma nota! El proceso electoral comenzará oficialmente el día 7 de septiembre, según lo dicho por el Instituto Nacional Electoral (INE).