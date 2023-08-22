Corcholatas de Morena:¿Qué actividades hicieron los aspirantes hoy 22 de agosto?

A solo una semana de finalizar el proceso interno de Morena en búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas de Morena continúan con sus actividades.

Como todos los días, Fuerza Informativa Azteca (FIA), te informa sobre los eventos en vivo de las corcholatas de Morena. Hoy martes 22 de agosto los aspirantes que participan en el proceso interno del partido guinda rumbo las elecciones presidenciales de 2024, son:



Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard sigue sus recorridos en Chihuahua

Tan solo faltando seis días, la corcholata de Morena continúa su recorrido por la República en Chihuahua, donde tiene programados los siguientes eventos:



Conferencia de prensa en el Centro de Convenciones Cibeles en Ciudad Juárez, Chihuahua, a las 13:45 horas

Foro Economía para las Familias en el Centro de Convenciones Cibeles en Ciudad Juárez a las 16:30 horas

Faltan 6 días para decidir nuestro futuro pic.twitter.com/iCWycJZbgx — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 22, 2023

¿Dónde está Claudia Sheinbaum este martes?

Este martes 22 de agosto, Claudia Sheinbaum estará en la Ciudad de México para encabezar un encuentro con académicos de educación Media Superior y Superior a las 11:00 am en la alcaldía Tlalpan.

Gracias al @cceoficialmx por invitarme a esta reunión para hablar sobre mi trabajo en la Ciudad de México, así como el presente y futuro del país. pic.twitter.com/13c40zP4hA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 21, 2023

Estas son las actividades de Gerardo Fernández Noroña hoy

Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Nayarit para continuar con el proceso interno de Morena. A lo largo del día, el aspirante tendrá los siguientes eventos:

Encuentro con comisariados ejidales en Bahía de Banderas, Nayarit, a las 10:00 am

Conferencia de prensa en Hotel Fray Junipero Serra en Tepic, Nayarit, a las 16:00 horas

Asamblea informativa en Casino Los Fresnos, en Tepic, Nayarit, a las 17:00 horas

Videocharla en el canal oficial de YouTube a las 18:00 horas

¿Qué hace Manuel Velasco este martes?

En la búsqueda de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, la corcholata verde del Partido Verde, Manuel Velasco afirmó que 'En esta vida solo pierde quien no lo intenta'.

En esta vida

Solo pierde

Quien no lo intenta.



¡MENOS BUROCRACIA y MÁS APOYOS directos a los deportistas! pic.twitter.com/Azvn0HsoU2 — Manuel Velasco (@VelascoM_) August 22, 2023

Adán Augusto López Hernández continúa con su recorrido en Tabasco

La corcholata Adán Augusto López Hernández se encuentra en la tierra de Tabasco, donde según su agenda planea encabezar diversas asambleas informativas, en:



Parque Central Venustiano Carranza en Paraíso, Tabasco, a las 10:00 am

Parque Central Benito Juárez en Huimanguillo, Tabasco a las 12:30 pm

Parque Central de Nacajuca a las 16:00 horas

Macuspana, Tabasco, a las 18:30 horas

En Huimanguillo, tierra de mujeres y hombres valientes, celebramos nuestra segunda asamblea popular de la jornada.



En esta región de Tabasco, la semilla del movimiento germinó y dio paso al primer gobierno democrático, referente de grandes luchas sociales por la justicia, la… pic.twitter.com/8v1kTYFHvg — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 22, 2023

Estas son las actividades de Ricardo Monreal en vivo

Desde días anteriores el aspirante Ricardo Monreal notificó que este martes 22 de agosto viajará a Sonora para llevar a cabo los siguientes eventos:



Conferencia de prensa en el Quiriego de Hermosillo, Sonora, a las 09:30 am

Asamblea informativa en la Expo Fórum de Hermosillo a las 12:00 pm

Conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/ioH0762yTX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 22, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

¡A solo una semana! Los aspirantes de Morena recorren la República Mexicana desde el pasado 19 de junio. Será el próximo domingo 27 de agosto cuando las corcholatas finalicen de manera oficial todos los eventos y posteriormente, del 28 de agosto y hasta el domingo 3 de septiembre, se harán las cinco encuestas para evaluar la aceptación de la ciudadanía.

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Para elegir al candidato presidencial de Morena, se realizarán cinco encuestas, a primera será aplicada por la comisión de encuestas del partido de Morena, mientras que las otras 4 serán encuestas espejos, sugeridas por los aspirantes de la candidatura presidencial.

Cada corcholata propuso dos casas encuestadoras, de las 12 se procederá al sorteo y serán cuatro las elegidas. El resultado de quien sea elegido se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.

¡Toma nota! El proceso electoral comenzará oficialmente el día 7 de septiembre, según lo dicho por el Instituto Nacional Electoral (INE).