Corea del Norte celebra 110 aniversario de su fundador Kim Il Sung

Con fuegos artificiales y una gala nocturna en la plaza principal de Pyongyang, miles de coreanos celebraron el 110 aniversario del natalicio de Kim Il Sung, fundador de Corea del Norte.

Los habitantes portaron trajes coloridos para asistir a la celebración, donde cantaron y bailaron durante el “Día del Sol” , el día feriado más grande en Corea del Norte, en honor a Kim Il Sung, quien murió en 1994.

Algunos habitantes de Pyongyang llevaron ramos de flores a las estatuas de bronce de los líderes norcoreanos Kim Il Sung y Kim Jong Il.

La celebración de este año marcó el 110 aniversario del nacimiento del líder coreano (15 de abril de 1912), y Corea del Norte suele organizar celebraciones más grandes cada quinto y décimo aniversario.

Los medios estatales transmitieron imágenes en vivo de la gala en la plaza Kim Il Sung después de la puesta del sol del viernes, sin embargo no se anunció que este año se realizara un desfile militar para conmemorar la fecha, aunque se esperaba que ocurriera y se exhibieran nuevas armas.

|Reuters

La celebración ocurre tras su primer lanzamiento de un misil balístico intercontinental de largo alcance desde 2017.

¿Quién es Kim Il Sung padre de Corea del Norte?

Kim Il Sung fue el líder de la República Popular Democrática de Corea del Norte desde su fundación. Hay estatuas, pinturas e imágenes del Presidente Kim Il Sung por todo el país.

Kim Il Sung gobernó Corea del Norte durante 50 años y fundó la dinastía Kim, que gobierna el país asiático hasta la actualidad.

El fundador de Corea del Norte fue padre de Kim Jong Il y abuelo de Kim Jong Un. Las figuras de los tres gobernantes son muy respetadas en Corea del Norte.

Kim Jong Un es el actual líder del país asiático y llegó al poder tras el fallecimiento de su padre Kim Jong Il a finales de 2011.

Actualmente Kim Jong busca impulsar sus armas nucleares y, al mismo tiempo, reactivar la economía en Corea del Norte.