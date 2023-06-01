Niño de 2 años fue condenado a cadena perpetua en Corea del Norte por esta razón

Corea del Norte condenó a cadena perpetua a un niño de 2 años y a toda su familia en un campo de detención porque sus padres tenían entre sus pertenencias una biblia, reveló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un informe sobre la libertad religiosa.

Aunque el caso ocurrió en 2009, recientemente se dio a conocer gracias a la ONG Korea Future, dedicada a investigar y luchar contra la persecución religiosa en todo el mundo, para exponer la represión que sufrió toda una familia.

La organización ha documentado numerosos casos de encarcelamiento, tortura y trato inhumano que reciben los cristianos en Corea del Norte, a quienes no les permiten ejercer su derecho a la libertad religiosa.

Además del niño de 2 años condenado a cadena perpetua, el informe, publicado por Daily Mail, también presentó otro caso de represión religiosa ocurrido en 2011, cuando una mujer y su nieto fueron fusilados por practicar el cristianismo.

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Cristianismo, el mayor delito en Corea del Norte

En Corea del Norte no está permitido ser cristiano, por lo que existe una persecución religiosa implacable en el país, dando condenas extremas a quienes son detenidos por profesar la religión.

De acuerdo con la ONU, en el país hay más de 300 mil cristianos quienes tienen que esconderse ya que tener una biblia es motivo de arresto y profesar puede traer condenas de hasta pena de muerte.

En Corea del Norte, aunque se dicen ser ateos, solo se permite venerar al fundador del país, Kim Il-sung, y a su hijo y actual líder, Kim Jong-il; para el gobierno, quien practica el cristianismo representa una amenaza.