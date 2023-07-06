La raíz del problema que enfrenta Corea del Sur es una tasa de natalidad que cayó a 0.78 en 2022, esa es la cantidad promedio de niños esperados por mujer, combinada con la falla del sistema de seguro para adaptarse a ella, dejando a la pediatría sin recursos ni médicos. Evitando un campo que creen que no tiene futuro, dijeron siete pediatras a Reuters.

Un viernes por la mañana a fines de junio, la sala de espera de un hospital infantil en las afueras de Seúl estaba repleta de niños, muchos conectados a goteros intravenosos, que esperaban durante horas desde las 6 de la mañana solo para ver a un médico o asegurar una cama de hospital.

"Tuvimos que esperar unas dos semanas (para asegurar una cama de hospital), porque había una larga lista de espera, por lo que seguían siendo rechazados durante unas dos semanas. Tenía mucho miedo. Mi hijo estaba enfermo", dijo Lee Bo-mi. , la madre de un niño de 3 años cuya neumonía aún no se ha disipado después de semanas de tratamiento.

En mayo, un niño de cinco años en Seúl con laringitis aguda murió después de ser enviado a casa al no poder encontrar una cama en varios hospitales. A los médicos les preocupa que estos casos aumenten.

Choi Yong-jae / Médico:

“Los pacientes se están muriendo. Mueren mientras caen en múltiples salas de emergencia, mueren cuando no es una enfermedad grave, es una parodia”.

Los pediatras han culpado al gobierno por la falta de acciones apropiadas para solucionar los problemas que se gestan desde hace mucho tiempo y han pedido un presupuesto adicional para atraer a más médicos a la pediatría.

South Korean doctors flee paediatrics as low birth rate bites https://t.co/mCqRLwXByF pic.twitter.com/XewAIm0W3Y — Reuters (@Reuters) July 6, 2023

Pediatras son los médicos que menos ganan en Corea del Sur

El Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur reconoció las "limitaciones" en el sistema y dijo que se estaban implementando medidas para abordarlas. El ministerio anunció anteriormente medidas, como cancelar la designación de los principales hospitales como centro de emergencia regional si los pacientes pediátricos no reciben el tratamiento adecuado.

En comparación con sus pares, los pediatras de Corea del Sur ganan poco. Entre los médicos de 23 departamentos clínicos, los ingresos de los pediatras fueron los más bajos, según los datos del Servicio de Evaluación y Revisión de Seguros Médicos.

El mes pasado, en protesta contra el gobierno por la falta de apoyo, la Asociación de Pediatría de Corea realizó un seminario "Zona sin niños" para ayudar a los miembros a dejar la pediatría en un campo mejor pagado; aproximadamente 600 de los 3000 miembros acudieron en masa para escuchar conferencias sobre procedimientos de belleza de la piel como el botox y enfermedades crónicas de adultos.

La tasa de contratación de residentes de Pediatría, que era del 97,4% en 2013, se desplomó al 16,3% en el primer semestre de este año, según el Ministerio de Sanidad. Los médicos citan la falta de un futuro debido a la gran reducción de pacientes esperados.