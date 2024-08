Así advirtió Corina Machado hace 16 años que Venezuela necesita procesos electorales transparentes

En Venezuela, el refrán “no hay peor ciego que el que no quiere ver” cobra un significado profundo, especialmente en el contexto político actual, pues a casi 15 días de las votaciones, las actas no han sido presentadas por Nicolás Maduro para demostrar su supuesta victoria frente a la oposición.

Ante esto, cabe destacar que hace 16 años, la líder opositora María Corina Machado advirtió sobre la necesidad urgente de fortalecer la transparencia en los procesos electorales de su país, con el fin de evitar cualquier posibilidad de fraude.

Su visión era clara, que las actas de votación debían ser accesibles para todos en tiempo real, garantizando así la confianza de los ciudadanos en los resultados electorales.

Corina Machado advirtió hace 16 años la necesidad de nuevos procesos electorales en Venezuela

María Corina Machado lo dijo hace 16 años

Machado expresó en su momento: “La idea es recoger todas las actas... ¿Tú te imaginas que el día de hoy nosotros tuviéramos todas las actas del 2 de diciembre, incluso escaneadas en internet, que cualquier persona pudiera verlas en una página web? ¿No te generaría mucha más confianza? De eso se trata. Asegurar que como ciudadanos podemos enfrentar y superar obstáculos que han puesto, en este caso, el Consejo Nacional Electoral a la transparencia y a la confianza del proceso electoral”.

Sin embargo, mientras la oposición clamaba por un proceso más transparente, la maquinaria del régimen comenzó a trabajar en dirección contraria. A través de programas sociales, lograron ganar la simpatía del pueblo, mientras que, por otro lado, eliminaban a cualquier organismo autónomo que representara un obstáculo para sus planes.

Lo que hoy se denuncia como fraude electoral es el resultado de una estrategia gestada hace más de 15 años.

Es así que el presidente Nicolás Maduro ha atacado directamente a figuras de la oposición como María Corina Machado, tachándola de “terrorista” y “prófuga de la justicia”. Estas acusaciones se suman a un ambiente de creciente represión.

A casi 15 días de las elecciones en Venezuela, las actas de votación aún no se han mostrado; los pasaportes de los detractores del régimen han sido anulados; y las desapariciones forzadas, como la del exgobernador y diputado Williams Dávila, ocurren con total impunidad.

El Helicoide es el castigo exclusivo que Maduro impuso a sus detractores

María De Grazia, hija de un opositor detenido ilegalmente, relató el horror que vivió su familia: “Después de más de 24 horas sin saber de su paradero y después de haberlo buscado desesperados, nos enteramos que lo tienen en el Helicoide”, una cárcel de máxima seguridad usada por el régimen para encerrar y torturar a sus opositores.

Por su parte, Víctor Navarro, otro opositor encarcelado en el Helicoide, denunció las torturas sufridas: “Me amenazaban y decían que iban a violar a quien era mi novia en ese momento. Me aplicaron electricidad en algunas partes del cuerpo con un aparato llamado taser”.

A pesar de la represión y el fraude electoral, la oposición sigue firme, aunque lamentablemente el régimen también parece mantenerse, al menos por ahora, pues la mirada internacional sigue observando lo que sucede en Venezuela.