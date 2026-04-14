Peligro oculto bajo el agua: Impactante “corriente submarina” sorprende en playa de Australia | VIDEO

Un fenómeno natural poco común que sorprendió a turistas y expertos en Australia: un “tornado marino” o corriente submarina intensa fue captado en video en la concurrida Manly Beach, en Sídney, Australia.

La impresionante imagen fue registrada por el fotógrafo de surf Jamen Percy, quien documentó cómo una corriente en espiral, similar a un tornado visto desde el aire, se formaba bajo el agua sin ser visible desde la orilla.

¿Qué es una "corriente submarina intensa” y por qué es peligrosa?

Aunque el término puede sonar alarmante, no se trata de un tornado real, sino de una corriente de resaca extremadamente potente, también conocida como “rip current”.

Cabe decir que este fenómeno ocurre cuando grandes olas empujan agua hacia la costa y esta busca salidamediante canales estrechos, generando un flujo fuerte que arrastra todo a su paso mar adentro.

Conforme a los expertos en seguridad acuática, estas corrientes son responsables de numerosos rescates cada año, ya que pueden sumergir o arrastrar a nadadores incluso a los más experimentados.

¿Por qué no se puede ver un "tornado submarino" desde la playa?

Uno de los aspectos más peligrosos de este fenómeno es su invisibilidad desde tierra firme. El mismo Percy explica que el “tornado marino” era “invisible desde la orilla, pero claramente visible con un dron”, lo que dificulta que los bañistas detecten el riesgo a tiempo. Esto significa que muchas personas pueden entrar al agua sin saber que están frente a una corriente peligrosa.

¿Cómo se forma una corrente submarina intensa?

El efecto se genera cuando:



Hay oleaje fuerte o swell elevado



El agua se canaliza por zonas estrechas



Se crea una salida violenta hacia mar abierto.

Cabe señalar que estas condiciones pueden presentarse en playas muy visitadas, especialmente durante temporadas de alto oleaje.

Recomendaciones para evitar riesgos en la playa

Autoridades y expertos recomiendan:

Nadar solo en zonas vigiladas



Prestar atención a banderas de advertencia



Evitar el agua en condiciones de oleaje fuerte



Si eres arrastrado, no nadar contra la corriente, sino en paralelo

Un fenómeno fascinante… pero peligroso

Aunque el video ha generado millones de visualizaciones por su espectacularidad, también sirve como advertencia sobre los riesgos ocultos en el mar; ¿sabías que un fenómeno aparentemente invisible puede ser uno de los mayores peligros para los bañistas?